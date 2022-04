Lego Star Wars: The Skywalker, la nueva saga para PC y consolas (entre ellas Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox, PlayStation 5 y Microsoft Windows), es un apuesta que adapta los nueve episodios de la cinta Star Wars al universo de Lego.

Este título, que hace parte de la celebración de los 45 años del estreno de la primera cinta de la saga en cines, no solo permite a los jugadores encarnar varios personajes de la legendaria franquicia de Lucas Film, sino que es una evolución muy evidente de los pasados lanzamientos anteriores.

Uno de los atractivos de este juego, desarrollado por TT Games y distribuido por Warner Bros. Interactive Entertainment, es que permite vivir en primera persona las escenas más famosas y representativas de los nueve episodios de la producción, desde el Episodio I The Phantom Menace, hasta el IX, The Rise of Skywalker.