Es un lugar inmenso, una tierra ganadera en la que de un momento a otro aparece un misterioso –y gigantesco– hoyo negro. No se ve nada hacia abajo, una neblina lo cubre y es tan oscuro como los hechos que van ocurriendo en el territorio salvaje de Wyoming, Estados Unidos.

Así empieza Outer Range, una serie de ocho episodios que marca el regreso a la producción serial –después de 20 años– de Josh Brolin, que ha tenido destacados e inolvidables papeles en el cine: Thanos en Avengers, Llewelyn en No Country for Old Men (Sin lugar para los débiles, en español), el joven Agente K en Hombres de Negro 3, Gurney en Dune o el que le valió una nominación al Óscar en la película Milk.

Brolin, quien además produce la serie, interpreta a Royal Abbott, un ganadero que lucha por su tierra y por su familia. La historia fue creada por Brian Watkins y Brolin la conoció gracias a una carta que este le envió: “Sentí que la carta de Brian era muy sincera, y un poco diferente a lo que estoy acostumbrado”, contó en una conversación con EL COLOMBIANO.

La carta lo intrigó lo suficiente como para querer leer el guion y tras esa primera lectura llegaron a su memoria todas esas historias fascinantes con las que creció, desde las del guionista y escritor Sam Shepard (de quien dijo que fue muy cercano) hasta sus dos autores favoritos de ciencia ficción en su juventud como Ray Bradbury e Isaac Asimov.

“Me encantó ese contraste, el elemento sorpresa. Yo crecí en un rancho, aquí no tengo que estar cerca de estas personas todo el tiempo y eso es genial. Puedo pasar a asuntos alienígenas y después regresar y que todo eso marque la forma en que veo mi propia realidad y esto es muy divertido, una excelente manera de colorear las cosas de una forma diferente, de repente cambió mi perspectiva”.

De Outer Range –que estrenó sus dos primeros episodios este 15 de abril por Prime Video– destaca el excelente grupo de actores que lo acompañan: Tom Pelphrey, Lewis Pullman, Imogen Poots y Lilli Taylor y recuerda con ellos esa química que también vivió en No country for old men con Javier Bardem y Tommy Lee Jones, “hay unión en este reparto, habilidades y una gran sensibilidad, profesionalmente eso es importante”, dijo.

Además del misterioso hueco, la serie, que estrenará dos capítulos nuevos cada viernes, traerá una desaparición, una muerte inesperada, secretos del pasado, humor con ironía y enigmas sobrenaturales. “Creo que les va a gustar; bueno, no lo sé, pero lo creo”, concluyó.