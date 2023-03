La Yaja cuenta su vida tan “aesthetic” en las redes

—Yo soy lo contrario a ellos, son todos inteligentes, de ir a Versalles a tomar tinto. Yo crecí en medio de la cultura, pero me descaché un poquito. A mí siempre me ha gustado vender y aquí en La Estrella se veían muy poco libros y para comprar tocaba ir a La Bastilla en el centro, entonces se me dio por montar una librería virtual por Facebook, lo hice sin tener claro cómo hacer realidad un emprendimiento. Eran ediciones de lujo, originales, porque mi papá es amante a Gabriel García Márquez, en mi casa hay 30 cuadros de este escritor. Fue una travesura con la que inocentemente formé un emprendimiento.

Es de La Estrella, pero pasó un buen tiempo en Urabá, en Arboletes, de allá es su familia. Lo que más disfruta comer es salchipapas y no le gusta casi maquillarse, pero sí cuidarse el cabello. Su libro favorito es “El Principito” . Y fue deportista: jugó voleibol durante ocho años, su posición era punta u opuesta. “Opuesta en todo en la vida, siempre he sido opuesta”.

—Yo tengo que estudiar porque aunque con la venta de los libros y las redes sociales me está yendo bien, igual quiero ser profesional . Mi sueño es ser médica. En las redes me gusta que me vean como una amiga, las niñas me piden consejos y yo se los doy. Me gusta aportar y hacer reír, yo a todo le busco el chiste.

El toturial que me habian pedido tanto las amo mucho un cabello sano nos sube mucho el autoestima no nos aplanchemos tanto el cabello mejor lo cuidamos naturalmente 🥹🥰🥰🥰🥰🥰

De los primeros videos que compartió y se hicieron virales fue uno en el que cuenta la experiencia que le ocurrió con una prima que llegó de Urabá y se le ponía la ropa. “Las niñas me comenzaron a comentar, escribían que les contara más y ahí fue cuando comencé a contar mis anécdotas, lo que hago en un día o cuando me voy de fiesta”.

—¿Ha ido a una fiesta a La Julieta en Bello?

—Claro, fui en enero con mi novio para comprobar lo que tanto hablan de esas fiestas, fue más como un experimento social, pero me enfiesté de toda maneras. Era un gentío impresionante, mera energía, se pasa bueno. Me fui toda elegante, toda aesthetic. A mí me gusta la guaracha por la musiquita, el ritmo. Mi idea no es promocionar estos lugares, yo solo conté mi experiencia, no me imaginé que se volviera viral.

—¿Qué es el estilo aesthetic?

—Es como lo bonito, lo contrario a mañé; si hay mañé, hay aesthetic. No quiero que suene a clasista, pero es lo cool; lo costoso accesible, no lo costoso tan caro, sino lo vintage, como tipo Pinterest. Aquí vienen las clientas vestidas todas cool y yo sí les digo, ¡ay como te ves de aesthetic!. Y me gusta escribirlo mal (asteti).

El término aesthetic lo empezó a a usar después de ver los videos en TikTok donde las famosas muestran cómo hacen “compras aesthetic, hablaban todo pupi”. Entonces La Yaja lo que hizo fue sacarle provecho y ponerle su sello personal, un toque de humor: ahora muestra también sus propios unboxing de la ropa que compra, pero con su particular manera de hablar. “La gente me ve en la calle y me dice Yaja la aesthetic, vamos a comprarle libros a la aesthetic de TikTok”.