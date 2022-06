La guaracha, como se conoce al Tribal House, un subgénero de la música electrónica que es popular en las fiestas privadas del Valle de Aburrá, es el nuevo escenario de la contienda electoral entre los seguidores de los dos candidatos que se disputan la presidencia. Una de sus representantes, la dj Yina Calderón acaba de publicar una mezcla con varias frases de Gustavo Petro.

“A qué le tienen miedo, hay sectores de la sociedad que han sido privilegiados por las cosas como están, y yo me he propuesto el cambio y el cambio a veces da miedo, en general, el cambio da miedo”, dice al principio, para seguir con “La corrupción se combate arriesgando la vida, porque es un régimen de corrupción lo que enfrentamos, nosotros hemos arriesgado la vida” y “la corrupción no se combate con frases de Tik Tok”, puya que le lanzó a Hernández en su discurso, luego de la jornada electoral del 29 de mayo. El remate es el viral “los noto asustados”, que se ha hecho popular entre los usuarios de diferentes redes sociales.

La campaña de Gustavo Petro ha hecho un llamado a que todos sus seguidores aporten desde sus saberes a difundir las ideas del candidato, Calderón decidió hacerlo a través de la música, en lo que parece una respuesta a la canción del mismo género que tiene la campaña opositora.