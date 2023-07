La insólita respuesta de Gigi Hadid tras su arresto por posesión de marihuana

Hadid y McCarthy fueron luego arrestadas y trasladadas a un Centro de Detención de Prisioneros y finalmente liberadas bajo fianza. El 12 de julio, el par de amigas compareció oficialmente ante un tribunal donde se declararon culpables y pagaron una multa de $1,000 dólares (£920). No enfrentan cargos adicionales.

Y no hubo una disculpa o una declaración sobre el arresto. Su mensaje en el pie de foto simplemente decía: “Bien está lo que bien acaba”. En el post, que ya cuenta con 3 millones de likes, la modelo parecía totalmente indiferente a los detalles de su arresto que fueron salpicados por la prensa y tampoco se mostró preocupada durante las vacaciones.“¿Ser así de monas?, Culpable de todos los cargos”, así publicó también McCarthy las mismas imágenes que su amiga en su perfil de Instagram. Los comentarios en ambos post son todos muestras de apoyo e incluso de admiración por manejar esta situación con humor

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y escribieron mensajes en su publicación de Instagram como: “Me gusta imaginar que está publicando esto mientras sale de prisión”, “Mi nivel de imprudencia después de ser arrestado y puesto en libertad bajo fianza”, “A ella no podría importarle menos lmao”, “Escuché que te arrestaron” y muchos otros comentarios de sus fanáticos, que se tomaron la publicación de Hadid como irónica y cómica.