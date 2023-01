En Turín el actor tuvo palabras de agradecimiento para un director italiano, Franco Nero, que le contrató a pesar de la polémica para la realización de la película “L’uomo che disegnò Dio” (2021).

“Toda mi vida estaré agradecido a Franco Nero por haberme hecho volver al set de rodaje, por ofrecerme una película cuando todos los demás tenían miedo. El papel no importa, lo que importa es el gesto, lo que hizo en un momento particular de mi vida”, declaró en un evento previo con los medios en los que no aceptó preguntas sobre sus juicios.

Su homenaje en el Museo Nacional del Cine ha suscitado cierto debate entre quienes defienden la decisión y quienes lo lamentan por la situación judicial del actor.

La directora Susanna Nicchiarelli defendió en una entrevista en “La Repubblica” la presunción de inocencia pero cuestionó si era “oportuno”, del mismo modo que la realizadora Liliana Cavani: “Podían haber esperado”, sostuvo en el diario turinés “La Stampa”.

También lo criticaron desde el colectivo feminista “Amleta” y la actriz Cinzia Spanò aseguró que habría sido preferible no invitarle.