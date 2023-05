Video: cuando Karol G cantaba los covers de Alicia Keys hace 13 años

En la grabación se ve a la intérprete de Tusa , Provenza y 200 copas en el cuarto de su casa con una blusa amarilla y algunos accesorios. Cantó frente a la cámara la canción Try Sleeping with a Broken Heart , acompañada de la pista de fondo.

Los temas que interpretaron fueron Mañana será bonito , que hace parte del más reciente álbum de Karol G, y No one , de Alicia Keys , que cantaron juntas en inglés y en español, una versión en ambos idiomas.

“ Es un momento muy emotivo porque yo soy súper fan y ella (Anahí) estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir”, le dijo Karol G esa noche al público.

Esta no es la primera vez que la Bichota cumple el sueño de compartir tarima con alguna de sus artistas favoritas. El año pasado lo hizo en México durante su “Bichota Tour Reloaded” junto a Anahí , la integrante de la agrupación Rebelde. Cantaron Sálvame .

Y esto no es todo. Hace nueve años, cuando su carrera apenas comenzaba a tomar forma, en una entrevista a un canal comunitario de Medellín, la ganadora del Premio Grammy al Mejor Álbum de Música dijo querer seguir los pasos de Shakira. “Le estoy apuntando a ese puestico que hace falta, después de Shakira, después de que no se ha consolidado una mujer a nivel mundial, soñar no cuesta nada”, manifestó.

Lo que no se imaginó Karol G fue lo que ocurrió en febrero de este año: las colombianas hicieron la primera colaboración juntas con el tema TQG que actualmente registra más de 500 millones de reproducciones en YouTube.