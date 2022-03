Al país regresó en diciembre pasado, tras permanecer varios años en México dedicado a la actuación y al modelaje.

No volvió de vacaciones ni a pasar las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, lo hizo para trabajar. Hace parte de los nuevos personajes de la cuarta temporada de la serie Enfermeras, que RCN emite a las 10:30 de la noche. Javier Jattin habló con EL COLOMBIANO de este rol y del reencuentro con la televisión nacional desde su partida en 2017.

¿Qué ta complejo, por la terminología, es este rol en Enfermeras?

“Es el personaje con el rigor técnico más grande al que me he enfrentado, es el reto más grande de mi carrera. Es un personaje con un aditamento especial y está relacionado con el momento por el que estamos pasando, por la pandemia, y por el reconocimiento que le damos a la medicina y todo el personal de la salud.

La serie es un homenaje a todas esas personas que le pusieron el pecho a la brisa justo cuando el planeta estaba pasando el peor momento.

Mi responsabilidad es hacer visible ese trabajo de personas indispensables para la sociedad y de mostrarlas como seres humanos que se enamoran y se decepcionan, como le pasa a cualquiera”.

¿Cómo ha sido ese reencuentro con las producciones nacionales, tras varios años radicado en México?

“Regresar siempre es una delicia engordadora, porque es volver a encontrarse con todos los antojos que uno deja de comer por fuera, estoy feliz de volver al país. La gente a veces me pregunta por qué me fui, pero realmente yo no me fui, me llevan, me gusta fluir por la vida y buscar historias. Nunca me ido decepcionado del país, siempre lo hago buscando oportunidades.

Estar acá es una maravilla, contar con el cariño del público es algo que no tiene descripción, tengo gratitud eterna con la gente. Afortunadamente casi siempre he gozado con personajes que llegan al corazón de la gente”.

Llegó a una serie que va en su cuarta temporada, ¿fue complejo tomar el ritmo?

“Es como montarse a un bus mientras avanza, hay que estar al ritmo de los demás compañeros y en ese sentido debo agradecer a nuestros directores, porque nos permitieron, incluyo a Majida Issa, desarrollar nuestro trabajo, nos han dado libertad para explorar con el personaje. Ha sido un trabajo muy intenso, con muy poco tiempo, tal y como sucede en televisión. Fue una ventaja llegar y encontrar un equipo tan bueno”.

¿Es seguidor de series médicas tipo Enfermeras?

“Soy un televidente tremendo, me veo todo, me engancho muy fácil, lo hago por trabajo, por gusto, por curiosidad, era mega fan de las primeras temporadas de Grey’s Anatomy, me desconecté un poco porque ya son 17 temporadas y es difícil seguirlas, Las series médicas casi siempre se ganan un lugar en el corazón de las personas por sus historias cotidianas, porque muestran nuestros problemas, porque todos tenemos de cerca a alguien que sufre una enfermedad, son historias muy actuales que tocan a todos de una manera u otra”.

¿Le queda tiempo para otros proyectos?

“Cuando estoy en un proyecto me meto tanto de cabeza que mis amigos me regañan porque solo pienso en eso, me aíslo en el proyecto, pero eso me gusta porque hace parte de mi proceso de creación. Igual sigo presentado y enviando casting para todas partes del mundo, me gusta mantener esa rutina, las audiciones son como un ejercicio, es como entrenar, algo que no se puede parar”