Si no está al día con “House of the Dragon”, mejor no siga leyendo ¡alerta spoiler!. Daemon y Rhaenyra Targaryen por fin están juntos, luego de deshacerse de sus respectivos consortes y cerraron el capítulo 7 del 2 de octubre con una íntima ceremonia que los unió en matrimonio. Una boda muy celebrada por los fanáticos de la serie que no deja de ser conflictiva porque Daemon y Rhaenyra son tío y sobrina.

El incesto es un tópico común en la narración de George R. R. Martin, como lo era también para las grandes familias reales europeas que solían casarse entre parientes para preservar sus dominios. En el caso de los Targaryen, se trata más de un asunto de pureza de sangre y la relación directa que tiene su genética con el manejo de dragones, el arma más letal en Westeros y la fuente de su poder político.