“Mi papá era muy melómano y estas canciones, como las que suenan en Rigo, me recuerdan a diciembre. De niño eso era lo que se oía en mi casa, es algo que hace parte de la tradición antioqueña”, dice el cantautor, radicado en Urrao desde hace un par de años.

Las canciones

“A mucho honor soy hoy de Urrao desde pelao me la rebusco, no soy galán pero seduzco, no soy llorón aunque llevo del bulto, por boquisucio me cree inculto pero soy tierno como un poeta y cuando monto en mi bicicleta, estudio y entreno y luego trabajo porque tengo que ayudarle a mi a má”, dice la letra de la canción que fue escrita y producida por Rafael García.

“Estaban buscando un paisa bien arrastrado para cantarla, me mandaron la canción, la grabé y a ellos les gustó el tono que le dimos”, cuenta Lema en charla con EL COLOMBIANO.

Además de Hijo de Urrao también canta Michelle y Paisa aventurero, otras de las canciones que hacen parte del dramatizado basado en la vida del ciclista Rigoberto Urán y que protagoniza el actor paisa Juan Pablo Urrego.

A la pregunta sobre si el éxito que están teniendo estos temas ve en la música popular una alternativa para su carrera, Lema dice que está abierto 100% a esa posibilidad. “Soy músico. No creo que debamos estar matriculados en determinado género, lo importante es hacer lo que nos gusta y este ejercicio salió muy chévere”.

Lema se conectó mucho con la historia y en sus rutinas del día a día está la de sentarse frente a la pantalla a ver Rigo. “Es una novela muy familiar, es la historia de un montañero que salió adelante, hacía rato que no me enamoraba así de una historia”, cuenta el músico, que de niño vivió una situación similar a la del ciclista Urán, cuando su padre fue asesinado.

Inmigrante

De su proceso en Estados Unidos narra que ha sido muy duro estar lejos de la familia y de los amigos, que ha llorado bastante, pero reconoce que es una oportunidad para encontrar su camino en la música. En su casa tiene su propio estudio y desde allá compone, produce y canta.

“Salir de la zona de confort no es fácil, me he sentido vulnerable, pero esto me ha permitido encontrarme conmigo mismo”, relata el cantante del Hijo de Urrao, himno de la novela Rigo, que tiende a convertirse en el éxito parrandero de diciembre.