Rodrigo nació en California en 2003. Desde muy pequeña ha estado involucrada en el mundo del entretenimiento. Dio vida a personajes protagónicos en comedias para adolescentes producidas por Disney. Quizá su papel más recordado sea el de Nini Salazar-Roberts en High School Musical: el musical: la serie. Por esos años inició un noviazgo con Joshua Bassett, que, con los años, le haría conocer el dolor necesario para Sour.

El disco está compuesto por doce canciones, todas ellas escritas por Rodrigo y por Daniel Nigro. En dos temas el dúo contó con la ayuda de Julia Michels o de Amy Allen. Las canciones son All American B*tch, Bad Idea Right?,Vampire, Lacy, Ballad of a Homeschooled Girl, Making The Bed, Logical, Get Him Back, Love Is Embarrassing, The Grudge, Pretty Isn´t Pretty, Teenage Dream.