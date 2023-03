Gregorio Pernía busca el desquite en la cocina de Top Chef VIP de Telemundo Internacional

Desde los 13 años Gregorio Pernía está metido en una cocina, primero cocinando para él y para su papá, luego por gusto y ahora lo hace como participante de algunos reality.

En 2021 fue finalista de Master Chef Celebrity en Colombia y actualmente es uno de los participantes de Top Chef Vip, programa de Telemundo Internacional, en el que compiten 16 famosos de diferentes nacionalidades, entre ellos la colombiana, Sara Corrales. Disputan un premio de 100.000 dólares

La presentadora es Carmen Villalobos y uno de los jurados es el paisa Juan Manuel Barrientos, del restaurante ElCielo.

Pernía, el actor cucuteño, que actualmente se recupera de una cirugía de rodilla, de una lesión que tuvo hace siete años cuando participó en el reality Desafío habló con EL COLOMBIANO acerca de esta experiencia y otros proyectos en pantalla y en los escenarios.

Le puede interesar: Rigo salta de bicicleta a la pantalla: ya hay trailer de la serie sobre el ciclista paisa

¿Qué significa regresar a la cocina a competir después de la experiencia que tuvo en Colombia con Master Chef Celebrity?

“Hermano, a mí me llaman para competir en el Master Chef de España o en cualquier parte del mundo y me voy de una, me encanta la cocina y este juego, porque es bien bonito, pese a todo lo que sale a flote del ser humano, porque se revelan muchas cosas de lo complejo que somos los seres humanos.

La competencia es dura porque solo tienes una hora para cocinar, para llevar un plato, para que le den el visto bueno tres jueces que saben mucho de comida. Ese es el momento clave, porque uno aprende y aquí viene uno a eso.

Hay que aprovechar los dos minutos que pasa el chef por la cocina y te dice ‘esa salsa está fea’ y apenas te quedan cinco minutos... Este juego me encanta, en especial la competencia sana que tenemos de Top Chef”.

¿Siente presión adicional por los buenos resultados que logró en Master Chef?

“¡Claro!, aunque en Master Chef me arriesgué con un pie y me eliminaron (Risas). Dije ‘vamos a hacer un pie de camarón’ y me sacaron, fue un riesgo de hacerlo.

Siento la presión de superar lo hecho en Colombia, porque cuando asumo retos lo hago para avanzar, para transformarlos. Allá perdí con una hallaca venezolana que ya había hecho y pensé que iba a ganar con esa, pero no fue así, eso no me quita que en Top Chef me siga arriesgando”.

¿En este nuevo formato la apuesta es por una comida más internacional?

“Este es un formato más internacional dirigido a un público no tan local como el colombiano, acá es más internacional. Tenés que explorar platos más universales

Aunque en Master Chef exploramos el comportamiento de la comida italiana árabe y china, creo que los reality de cocina, dependiendo del país, cambian mucho. Me imagino que en este va a ser más prioridad la comida mexicana, los tacos y chiles, un menú que es muy sabroso”.

Le puede gustar: Con Desafío The Box, el rating en Colombia volvió a superar los 10 puntos

¿Cómo se mueve ahí en esa cocina mexicana?

“¡Me gusta!, yo cocino desde los 13 años, entonces me defiendo en muchas cosas. Yo preparo sushi, no sé cómo me quede, pero lo intento. Sigo las normas y hago el procedimiento como es, tengo las cositas en la casa y así preparo unos frijoles a mi estilo o unos cayos a la madrileña con buen chorizo español”.

¿A qué se debe esa cercanía con la cocina?

“La cocina la inicio porque cuando yo nací mi papá ya tenía 62 años y mi mamá solo 35, era una mujer muy joven, por lo cual, lógicamente, ese matrimonio terminó en separación y yo me fui con mi papá.

Y mi viejo me empezó a dirigir desde un sillón que tenía y me decía: ‘pele tal cosa, haga tal otra’ y empecé a cocinarle, imagino que no quedaba muy bueno, pero era al único que tenía que le cocinara. Y empezó a gustarme mal la cocina. A los 13 años empieza a gustarme la cocina y el sexo a la par...(risas)”.