Shakira regresó a Barcelona y no a ver a Piqué: ¿a quién visitó?

Barcelona fue la ciudad que vio crecer y madurar el romance entre la barranquillera Shakira y Gerard Piqué. Allá vivieron más de una década y criaron a sus hijos Milán y Sasha.

Tras la ruptura de la pareja por una infidelidad con Clara Chía, la artista decidió mudarse a principios de abril a Miami con sus dos hijos. Sin embargo este domingo 4 de junio, sorprendió a sus fanáticos con una fotografía en el paddock del Gran Premio de Fórmula 1 que se disputó en la mañana de este domingo en Montmeló, un municipio de Barcelona.

Para saber más: La sorpresiva aparición de Shakira en Barranquilla durante visita a su papá

La cantante fue invitada especial del piloto británico Lewis Hamilton. La artista compartió en su Twitter oficial una foto en la que se le ve muy sonriente. “Nice to be back in Barcelona!”, mientras lucía un vestido de rosa, falda blanca y en el fondo las graderías del evento deportivo.