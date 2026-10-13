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El emotivo mensaje con el que Bryan Cranston despidió a RJ Mitte, su hijo en Breaking Bad: “Es especialmente devastador”

Reconocido por interpretar a Walter White en la serie dosmilera, Cranston compartió una fotografía y un largo texto en el que se despidió de Mitte.

  • Bryan Cranston interpretó a Walter White en Breaking Bad. En la serie, su hijo fue el fallecido RJ Mitte. FOTO: @bryancranston en Instagram / Cortesía AMC.
    Bryan Cranston interpretó a Walter White en Breaking Bad. En la serie, su hijo fue el fallecido RJ Mitte. FOTO: @bryancranston en Instagram / Cortesía AMC.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Este lunes falleció RJ Mitte, el actor estadounidense que se hizo reconocido internacionalmente por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad. Su representante confirmó que la causa de la muerte del hombre de 34 años fue suicidio.

Tras de que sus managers confirmaran la noticia, decenas de figuras de Hollywood comenzaron a publicar mensajes de despedida en sus redes sociales. Uno de los más emotivos fue el de Bryan Cranston, el protagonista de la producción de Vince Gilligan estrenada en 2008.

En contexto: Murió RJ Mitte, reconocido actor de Breaking Bad, ¿qué le pasó?

Cranston, quien interpretó en la serie a Walter White, un profesor de química que se convierte en fabricante de metanfetamina y es el padre de Walter Jr., compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto a Mitte y un extenso mensaje de despedida.

“Escribo estas palabras esta noche sumido en una profunda desesperación. RJ Mitte, mi dulce hijo en Breaking Bad, ha muerto”, dijo el actor de 70 años, quien relató cómo fueron sus primeros encuentros con el fallecido activista.

”Lo conocí cuando apenas tenía 14 años, después de ser elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo. Nació con parálisis cerebral, pero nunca, jamás, permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con una enorme determinación”, aseguró.

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¿Cuál enfermedad padecía RJ Mitte?

Como cuenta Cranston en su publicación, Mitte, al igual que White, también padeció parálisis cerebral, condición que le diagnosticaron a los tres años. Durante su niñez necesitó aparatos ortopédicos en las piernas y muletas, además de recibir terapia física durante años en hospitales infantiles. Con el tiempo y el ejercicio, mejoró su movilidad, por lo que en su vida diaria no necesitaba ayudas para caminar.

Esa experiencia también le permitió al joven convertirse en un destacado activista en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Mitte fue embajador de United Cerebral Palsy, una de las organizaciones sin ánimo de lucro más grandes de Estados Unidos dedicada a apoyar a personas con parálisis cerebral, y de Shriners Children’s, una red de hospitales pediátricos de Norteamérica.

Y también creó The Mitte Foundation, su propia fundación, con la que buscaba combatir los estereotipos sobre las personas con discapacidad y promover la inclusión en la industria del entretenimiento.

Sobre esa labor hizo referencia Bryan en redes sociales. “Cuando comenzamos a rodar el episodio piloto, en febrero de 2007, todavía era un muchacho bastante inexperto. Sin embargo, poco a poco lo vimos convertirse en un actor realmente excepcional. Aprovechó su experiencia en la serie para convertirse en un firme defensor de los artistas con discapacidad y llegó a dirigir una organización filantrópica enfocada en ayudar a esta comunidad”, mencionó.

Para el ganador del Emmy y del Globo de Oro, el hecho de que Mitte se haya suicidado hace que la pérdida “sea aún más dolorosa”. Cranston reveló que solo unas semanas antes estuvieron escribiéndose para salir a almorzar.

“No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sí sé que lo quería y que disfruté enormemente de su compañía durante todos los años de la serie y también después de que se apagaran los reflectores de Breaking Bad. Te voy a extrañar, hijo”, concluyó.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué enfermedad tenía RJ Mitte, el actor de Breaking Bad?
RJ Mitte tenía parálisis cerebral, una condición que le diagnosticaron cuando tenía tres años. Durante su infancia utilizó aparatos ortopédicos, muletas y recibió terapia física durante varios años. Con el tiempo, mejoró su movilidad y llegó a desenvolverse en su vida cotidiana sin ayudas para caminar.
¿Qué hizo RJ Mitte por las personas con discapacidad?
RJ Mitte fue un activista por los derechos de las personas con discapacidad. Se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, organizaciones dedicadas al apoyo de personas con parálisis cerebral y a la atención pediátrica, respectivamente. Además, creó The Mitte Foundation para combatir los estereotipos sobre la discapacidad y promover la inclusión en la industria del entretenimiento.
¿Qué dijo Bryan Cranston sobre la muerte de RJ Mitte?
Bryan Cranston publicó un mensaje de despedida en Instagram en el que recordó con cariño su relación con RJ Mitte durante el rodaje de Breaking Bad y después del final de la serie. El actor destacó la determinación de Mitte, su evolución profesional y su trabajo en favor de la inclusión de las personas con discapacidad. También contó que ambos habían intercambiado mensajes semanas antes de su muerte para organizar un almuerzo.

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