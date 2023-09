“Qué pereza das, Shakira”, fue lo que escribió el actor español Jaime Llorente López en su cuenta oficial de X (antes Twitter). El intérprete de 31 años es conocido por haberle dado vida a Denver en La casa de papel, una de las series más vistas de la plataforma Netflix y luego, haber participado también en Élite con su personaje Nano.

Aunque Shakira en los últimos dos años ha estado imparable y ha ganado hasta un premio honorífico en los VMA mientras a la par encabeza las listas de reproducciones de todo el mundo con temas como Session 53 de Bizarrap, Te Felicito y Monotonía, enfocados en lo que ha experimentado tras su ruptura con el exfutbolista español Gerard Piqué, también ha ganado críticos, quienes la atacan por sus letras.

El europeo es uno de los que se sumó a esta corriente de hate (odio) hacia la barranquillera. La última polémica de la artista fue con el lanzamiento de su canción El jefe en la que se refiere directamente a su exsuegro Joan Piqué.

“Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, se escucha en parte de la letra.