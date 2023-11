¿Qué ocurrió exactamente?

En primer lugar, la periodista saludó al delantero del Inter Miami con confianza mientras desfilaba por la alfombra roja junto a su familia. Luego, mientras esperaba su turno para entrevistarlo, Messi la miró varias veces con cierta picardía. Finalmente, cuando la reportera tuvo la oportunidad de hacerle algunas preguntas, el futbolista respondió de manera un tanto nerviosa. Este comportamiento poco común llamó la atención, generando especulaciones sobre una posible conexión entre ambos.

Sofía María Martínez Mateos, nació en Buenos Aires, Argentina, tiene 30 años y trabaja en ESPN, a través de su cuenta de Instagram: @sofimmartinez da cuenta de ello.

Allí mismo, en una de sus publicaciones, sus seguidores han empezado a dejar comentarios que alimentaría las sospechas de un posible romance que llevaría a su fin el matrimonio con Antonella Roccuzzo.

“Le faltas el respeto a la esposa del capitán con tus actitudes . Qué raro.. no permites que se pueda arrob@r a Anto . Por qué será?”, “la forma en la q te mira Messi, no mira a nadie más”, “Yo no se ustedes pero el capitán se pone nervioso”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.