¿Cuál fue la verdadera causa de la muerte de Tina Turner?

Muchas han sido las hipótesis acerca de la verdadera causa de la muerte de la cantante Tina Turner en Zurich, Suiza. Se ha especulado que quizá la razón fue un problema renal que venía padeciendo desde hacía varios años y a su alta presión intestinal.

Algunos diarios estadounidenses recordaron que en 2016 habló de la posibilidad del suicidio asistido, antes de que su esposo, Erwin Bach le donara un riñón, de lo que también habló en sus libros de memorias, pues no solo firmó el consentimiento para esta práctica, sino que empezó a tener una preparación mental para el momento de su muerte. Las crisis renales que sufría se iban haciendo día a día más insoportables.

La relación de Turner con Bach empezó en 1985, uno de los años más importantes para su carrera musical. Había recibido varios premios y las ganancias de su álbum Private Dancer, la elevaron a la “estratosfera del rock”, según comentó The New York Times en esa época, gracias a su éxito ‘What’s Love Got to Do with it’.

Su vida finalmente terminó por causas naturales, su batalla contra el cáncer intestinal y su insuficiencia renal terminaron por vencerla. A través de su cuenta de Intagram, el pasado 9 de marzo, la cantante reveló que la enfermedad cada vez era más severa.

“Mis riñones son víctimas de no darme cuenta de que mi presión arterial alta debería haber sido tratada con medicina convencional”, publicó en Instagram hace dos meses.

También dijo “me he puesto en gran peligro al negarme a enfrentar la realidad de que necesito una terapia diaria y de por vida con medicamentos. Durante demasiado tiempo creí que mi cuerpo era un bastión intocable e indestructible”, agregó Tina.

Tina nació el 26 de noviembre de 1939, y falleció este 24 de mayo a sus 83 años. En algunas de las entrevistas que dio, explicaba que provenía de una familia “well-to-do farmers”, granjeros bien acomodados, de Brownsville, al norte de Memphis, Tennessee.

¿Qué enfermedades padecía Tina Turner?

En 1978 Tina reveló para los medios que le habían diagnosticado hipertensión, pero que en ese momento no le importaba mucho su enfermedad, y que no estaba haciendo lo suficiente por controlarla. Aunque años más tarde, decidió enfocarse en la medicina homeopática en lugar de la medicina convencional. Pensó que la harían sentir peor, por eso acudió a otro tipo de tratamientos.

“Pocas veces en mi vida me había equivocado tanto. No sabía que la hipertensión no controlada me empeoraría la enfermedad renal y que me mataría los riñones al renunciar a controlar la presión arterial”, escribió en sus memorias.

Finalmente tuvo que someterse a diálisis, su falla renal era del 35%, tratamiento que duró solo nueve meses, hasta su deceso.