El mundo conoció a Britney Spears peinada con dos trenzas, bailando con uniforme de colegiala y cantando Give me a sign / hit me baby one more time. Tenía 17 años (1999) y un sueño: ser como Madonna, la reina del pop. Entonces la empezaron a llamar La Princesa del Pop tras su álbum debut ...Baby one more time, en una época en la que se forjaba la era del pop adolescente. Britney iba por el trono, solo que esa soberana, Madonna, era una propietaria muy vehemente, y la fama llevó a otros lados a la joven cantante. Se quedó sin corona.