Acusan al prometido de Becky G de serle infiel a la cantante con varias mujeres

“Sebastián, tu novio, te engañó en febrero y tengo todas las pruebas (...) Te las puedo enviar al privado. Mucha prensa me está contactando porque no me quedaré callada”, señaló la acusante, cuya identidad permanece privada.

Sin embargo, hay quienes creen que se trata de un truco publicitario ya que la cuenta, abierta apenas para publicar esta información, fue cerrada a las pocas horas fue cerrada.