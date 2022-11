“Tengo algunas imágenes de mi infancia en la tienda especializada que tenía mi papá en música electrónica, rodeado de discos y aparatos”, cuenta. “También recuerdo a mi papá tocando, y yo en la cama escuchándolo. Era el típico niño que andaba con una caja de CDs para las casas de sus amigos y ponía la música en las fiestas”. Hoy trabaja en Salón Amador, uno de los clubes más importantes del país por la escena que ha creado, el sistema de sonido que tiene y por ser de los mismos dueños del Breakfast Club, los responsables de Ritvales.

Obando está dedicado al Tech house, le gusta porque le permite deconstruir las canciones y hacer sus propias versiones, en vivo, una habilidad que adquirió desde pequeño. “Como no podía entrar a tocar a ningún lado, porque era menor de edad, me dediqué a la producción”, cuenta. Para los que no están muy familiarizados con la música electrónica este puede ser un buen género de iniciación, porque suele tomar elementos de otros géneros, lo que permite alguna identificación del público, pues otros géneros son mucho más “oscuros” o más difíciles de apreciar, sin un conocimiento previo.

En Ritvales también habrá la posibilidad de acercarse a estos otros géneros. Entre los recomendados de Obando están Stephan Bodzin, “el Michael Jackson del Melodic Techno”; los Martinez Brothers, que tocan tech house, y Coyu, que toca techno. Obando considera que este tipo de espacios -que cuando él empezó en la electrónica eran escasos y les tocó abrirlos a los pioneros-, son una muestra de la evolución de la escena en Medellín, cada vez más llena de talento, que merece ser conocido.