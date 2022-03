Dificultad

Parra, de 44 años, nacido en Cali y formado en el teatro, en charla con EL COLOMBIANO reconoció que son los roles que parten desde la ficción los que más dificultad le representan.

“Es horrible porque es donde me siento más perdido en la vida. Los personajes históricos ya sé por dónde es la hoja de ruta, pero en los de ficción siempre me siento muy perdido. Este personaje (Reynaldo) tuvo una particularidad, porque llegó a mi vida en un momento en el cual yo estaba, y sigo porque no he salido de ahí, en una especie de crisis profesional, de buscar cómo abordar estos personajes, de dónde y hacia dónde.

Los personajes de ficción exigen mucha más disciplina, de cierta manera uno tiene que ir reinventándose el proceso. En el arte el actor es quien tiene menos claro lo que tiene qué hacer, muy a la deriva porque somos muy perezosos. De todo el grupo de artistas el más vago es el actor, refiriéndome a una frase de Luis Buñuel que decía que el oficio del actor es un oficio de vagos”.

Parra recalca la idea de que los actores son vagos. “Llegué a Argentina sin personaje, el más vago de los vagos, para arrancar una construcción de personaje muy rara, porque se dio en una creación colectiva para que apareciera Reynaldo solito. Lo que está en el guion y lo que terminamos grabando es distinto”, dice acerca del camino que encontró en Los Protectores, serie que gira alrededor de la vida de tres representantes (managers) de futbolistas, que se convierten en sus “niñeras”.