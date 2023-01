A una semana de que se conozca la nueva Miss Universo, detrás del grupo de las 84 aspirantes a la corona hay un numeroso equipo de estilistas liderado por Andrés Felipe Cabrera, un colombiano de 35 años que ocupa el cargo de supervisor y director de maquillaje y peinado del certamen.

—El maquillaje fue el que me escogió a mí. Empecé queriendo ser piloto, pero cuando me di cuenta que había que hundir tantos botones decidí no serlo. Estudié baile y como me tenía que maquillar yo mismo, ahí fue donde le cogí el gusto, terminaba más rápido, ayudaba a mis compañeros, allí vi un futuro. Nunca pensé trabajar en esta industria.

—¿En cuál edición de Miss Universo debutó?

—En la de 2015, era un maquillista más, con muchos nervios, pero me hacían cola las chicas esperándome, porque antes ellas eran las que nos escogían a nosotros. En la silla podría tener hasta 20 chicas. Ahora que soy el director y cambié el formato, no me gusta las preferencias, entonces asigno dependiendo las sillas que estén libres; otra regla es que el maquillador no puede arreglar a la candidata de su país para que no se presenten malos entendidos.

Publicidad

Desde el backstage en el hotel Hyatt Regency en Nueva Orleans, Estados Unidos, cuenta que una jornada suya por estos días es así: a las 7:00 a.m. desayuna, a las 8:00 a.m. se reúne con el equipo y a las 9:00 a.m. reciben a las candidatas para maquillarlas y peinarlas según el evento. A las 9:00 p.m. se va a dormir. Así ha sido la rutina de la última semana.