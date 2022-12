En Hollywood

Después de tener una gran nombre y reconocimiento en Colombia, al punto de que no tenía que presentar casting, sino que la llamaban como protagonista, Julieth decidió irse a probar suerte, desde cero, a Estados Unidos y se radicó en Los Ángeles.

Allí ha logrado figuración en películas como “Loving Pablo”, “Hardwired”, “A funny thing happened on the way to the Interview”, “Beyond Methuselah” y “Miedo”.

Su más reciente presencia en la pantalla fue en la serie “Noticia de un secuestro”, que la plataforma Prime Video hizo del libro de Gabriel García Márquez.