Posteriormente, analizaron su corazón y allí lo descubrieron. “(El doctor) escaneó mi corazón y ahí fue donde se notó la mancha en mi pulmón”, señaló la intérprete.

Micucci, también conocida por sus roles en “Scrubs” y “Will & Grace”, y de actriz invitada en series como Malcom in the Middle y en How I Met Your Mother, compartió su anhelo por regresar a su pasión por la pintura una vez que se recupere por completo de la cirugía.

“Ha sido un pequeño viaje y probablemente me moveré lentamente durante algunas semanas, pero luego volveré a hacerlo”, concluyó la artista.