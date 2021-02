La música como camino para convertir en líderes a los jóvenes

Isa Mejía llegó a la Fundación Sirenaica cuando su vida no pasaba por el mejor momento. Esta ingeniera civil se paseó por las carreteras del país trabajando en diversas empresas del sector de construcción, preguntándose cómo podía impactar la sociedad. En ese bache que hoy recuerda con más tranquilidad, llegó a donde María Adelaida Mejía Sánchez, cantante y fundadora de Sirenaica.

Allí ha estado los últimos 15 años como directora encontrando y formando el talento de más de 14.000 niños de Medellín en el canto. Sabe que formar en el talento implica disciplina y constancia. Por eso los jóvenes, todos de colegios públicos, que pasan por los salones de Sirenaica se vuelven líderes de sus comunidades. El brillo en sus ojos, el impacto en sus familias, es el motor de María Adelaida, Isabel y de Sirenaica.

.¿Qué definición le da a cultura y qué significa, para usted, ser líder?

“La cultura tiene que ver necesariamente con el arte. Es una apertura frente al otro: respetar, escuchar, debatir y compartir sus puntos de vista. Cuando hay cultura las sociedades miran su futuro con más esperanza: cuando hay poesía, cuando hay música, cuando hay arte. Es una oportunidad de crear y transitar nuevos caminos”.

¿Por qué lo hace, qué lo motiva a hacerlo?

“La Fundación Sirenaica busca empoderar y concientizar socialmente sobre lo que se puede lograr a través de un talento, en este caso, del canto. Me motiva la seguridad de que estamos formando líderes culturales. Cuando se fortalece un talento, se crean líderes que tienen criterio y pueden impactar y transformar su sociedad. Son mejores personas, seguros de que pueden alcanzarlo todo con disciplina. Me motiva saber que hoy estudiantes que pasaron por nuestra fundación son reconocidos líderes de sus comunidades, queridos y que impactan el día a día de la ciudad positivamente”.

¿Qué o quién lo inspiró y cómo inspirar a los demás?

“Llegué en un momento difícil de mi vida. Le dije a María Adelaida que quería “ayudarla” durante un tiempo, mientras pensaba qué hacer con mi vida. Llevo 15 años pensando qué hacer con mi vida (risas). Me inspira el brillo en los ojos de los niños cuando se les abre un camino de esperanza. Siempre hay un niño, una familia, que está luchando porque su hijo pueda ser un líder y salir adelante a través del canto. Pasé muchos años de mi vida pensando: ‘qué bueno hacer algo por la sociedad’. Y llevo 15 años pensando que estoy haciéndolo. Cada uno de los niños que entran a la Fundación tienen una historia de vida que es fundamental rescatar”.

¿Quiénes están detrás de los procesos que lidera?

“Por una parte, las empresas y amigos que creen en la cultura y financian este trabajo. Si no tenemos los recursos, no podemos tener profesores. Tampoco sería posible si no tuviéramos unos gestores sociales convencidos de lo que están haciendo. Sin Maria Adelaida Mejía Sánchez, profesora, directora y fundadora de Sirenaica, y sin los profesores esto no existiría. Hay un grupo de estudiantes que se formaron aquí que visitan colegios, manejan redes y aportan en todo lo posible. Yo sueño con que ellas en algún momento estén ejerciendo este cargo, que sean ellas las que en algún momento puedan manejar los destinos de la Fundación”.

¿Cómo visibilizar más procesos como el suyo?

“Siento que debemos trabajar más, las instituciones educativas, el Estado, en la formación sobre el talento. Nosotros no hacemos entretenimiento, formamos. Y creo que si podemos entender esto, no solo en el tema del canto, sino en todos los talentos, vamos a incentivar e impulsar más iniciativas como la nuestra. Los medios también son parte esencial de este proceso, que cubran y den a conocer más estos procesos”.