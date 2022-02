El ciclismo impulsa el turismo en Colombia

Simon agrega que el ambiente para el ciclismo aquí es ideal: “Uno se encuentra gran cantidad de personas montando bicicleta los fines de semana, además las ciclovías son buenas y mientras entrenas puedes disfrutar de paisajes hermosos. A mí me gusta mucho la ruta nueva de Concepción y Alejandría, que es más antigua y salvaje, con repechos y subidas largas que me sirven para prepararme, haciendo el regreso por Santa Elena y el parque Arví que se parece mucho a un terreno de clásicas belgas, por ejemplo”.

“Me enamoré de Antioquia porque tiene una energía buena, muy pura. La gente es amable y alegre, el ambiente es jovial, me siento como en ninguna otra parte del mundo y eso que conozco más de 30 países”, menciona el corredor desde Suiza, donde está concentrado con su equipo.

No se trata solo de practicantes recreativos, sino que varios profesionales de los equipos World Tour, sorprendido por el nivel los colombianos en carreras de Europa y animados por la imagen que se ha proyectado con eventos como el Tour Colombia, deciden venir a preparar su temporada deportiva.

Somos un destino atractivo

“Colombia y Antioquia, en particular, se ha consolidado como un destino para el ciclismo profesional y recreativo por varias razones. Una de ellas, la altura, ya que tal y como lo mencionan corredores como Tom Dumoulin, del Team Jumbo-Visma, prefieren estar en Llanogrande que está a 2.200 metros sobre el nivel del mar y todo les queda cerca, algo que no pasa en Europa porque los sitios de concentración son aislados de todo”, comenta Mauricio Ardila, exciclista profesional y quien en Santa Elena, lugar donde reside, ha hospedado no solo a figuras del lote mundial, sino algunos recreativos que lo contactan desde varias partes para hacer ciclo turismo por la región. Dice que les muestra las rutas con la exigencia de cada una y ellos llegan a hacer sus recorridos para disfrutar de los pueblos coloniales y la calidad humana que ofrece Antioquia.