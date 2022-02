Para las empresas tecnológicas, Doug Leone es “el quinto Beatle”: nada podría haberse encauzado sin su guía providencial. Como director global de Sequoia Capital, el fondo de inversiones más mítico de las finanzas globales, desde Menlo Park, en California, supo estar allí cuando en 1980 un tal Steve Jobs se acercó para fondear Apple, la empresa de tecnología que lo cambiaría todo. Sequoia estuvo y está detrás de grandes talentos de la era digital tan trascendentes como Google, Cisco, Whatsapp, Youtube, AirBnB, Instagram, Okta y Square, y la lista sigue.

De modo que conversar con Doug es conversar con un gurú.

Nos conocimos en 2011, cuando me reclutó para trabajar en Sequoia mientras yo cursaba la Escuela de Negocios de la Universidad de Standford, en Estados Unidos. Por entonces, Doug viajaba con frecuencia a Brasil para entender el mercado, así que me tomó bajo su ala y comencé a viajar con él, luego solo. Doug, como a tantos otros emprendedores, me alumbró el camino en aquel momento.

Publicidad

En la calle Faria Lima de San Pablo, que es como la Fifth Avenue en Nueva York, noté que en cada esquina la gente hacía filas larguísimas en la calle bajo los rayos del sol. Fue mi momento Eureka!: los bancos brasileños constituían la industria más valiosa en el país, tan solo seis empresas concentraban el 90% del negocio. Pero no ponían a sus clientes en el centro de sus decisiones.

Nubank fue fundada en 2013, y en la década que siguió el panorama de las fintechs y startups ha cambiado muchísimo. En la primera mitad de 2021, la inversión global en startups latinoamericanas fue casi de 10 mil millones de dólares, una cifra mayor que el total de inversiones de todo el año 2020, según la consultora CBInsights.

Además de tener sede en el estado de California, Sequoia Capital tiene presencia en Londres, Shangai, Dubai y Tel Aviv, entre otras locaciones. ¿Es tiempo de pensar en América Latina?

Publicidad

De eso se trata esta conversación con Doug: de cómo la potencia latinoamericana y las oportunidades que se están creando en un mercado extendido de 667 millones de personas son un atractivo fantástico para inversiones de todo el mundo. Todo emprendedor o emprendedora quisiera tener un inversor de ensueño como Sequoia Capital. Todo emprendedor o emprendedora quisiera escuchar lo que Doug Leone ve de cara al futuro en nuestra región.

En el 2012 Sequoia pensó crear una oficina en Brazil para invertir en América Latina, y cambió de opinión, ¿por qué?

Puede que algunos de los que lean esto no sepan que tú, David, trabajaste con nosotros en Sequoia hace más de una década. Cuando te uniste entendiste la oportunidad que había en Latinoamérica: mientras que la economía estaba llena de problemas, la economía digital tenía un enorme potencial. Creíamos que había una oportunidad de mercado para las empresas de tecnología que se soportaban en algunas de las tasas más altas de penetración de Internet y de participación en redes sociales a nivel mundial.

Publicidad

Tú y yo viajamos juntos a Latinoamérica y nos reunimos con decenas de stratups locales. Sin embargo, a medida que profundizamos, llegamos a la incómoda conclusión de que, a pesar de la atractiva oportunidad de mercado, el ecosistema de las startups era todavía bastante incipiente. Había poco talento técnico para apoyar la creación de empresas y muchos de los fundadores no pensaban lo suficientemente en grande.

La apertura de oficinas de Sequoia en China e India, nos enseñó la importancia de asociarnos con fundadores que están resolviendo problemas locales reales, en lugar de simplemente importar ideas. Así que, a pesar de nuestro interés en LatAm, acordamos colectivamente dar un paso atrás.

Más recientemente, Sequoia anunció que ahora sí está interesada en invertir. ¿Qué ha cambiado desde 2012?

Publicidad

Aunque decidimos no apostar por América Latina a principios de 2010, vimos oportunidades de mercado atractivas y nos asociamos con algunas empresas excepcionales como Despegar, Rappi y, por supuesto, Nubank. Continuamos manteniendo a Latinoamérica en nuestro radar y a lo largo de los años hemos visto florecer la economía local de las startups. Impulsados por el éxito de founders como tú y de empresas como Nubank, ahora los fundadores latinoamericanos no tienen miedo de intentar lo imposible.

Esta nueva generación de fundadores tiene el impulso de construir empresas globales y una pasión contagiosa. Comprenden profundamente los problemas locales -por ejemplo, la falta de acceso a crédito y de infraestructura para hacer delivery- en sus mercados y los están resolviendo de manera local. También hemos observado un aumento de los talentos técnicos que abandonan los empleos corporativos tradicionales para buscar oportunidades más interesantes en las startups. Esto está ayudando a que surja un nuevo conjunto de empresas que están alimentando el ecosistema de las startups en toda la región.

Los talentos técnicos están abandonando los empleos corporativos tradicionales para buscar oportunidades más interesantes en las startups.”

Sequoia tiene operaciones en Norteamérica, India/Sudeste Asiático, China y Europa. ¿Cómo compara losb emprendedores de esas regiones y las oportunidades con América Latina?

Hemos descubierto que los founders son parecidos. La mayoría no puede dormir en la noche pues tienen la visión de empezar una empresa. Han vivido un problema y tienen una necesidad urgente de resolverlo. Aunque vemos estos rasgos a nivel global, estamos descubriendo que cada vez más emprendedores latinoamericanos tienen una ambición a gran escala.

Hoy en día estamos viendo una ola de nuevas oportunidades creadas por fundadores increíbles que están utilizando la tecnología para ir en contra de lo establecido. Podemos comprobar esto en todas las geografías, incluyendo América Latina, Estados Unidos, China, India, SEA y Europa. Países como Colombia, Brasil y México tienen más espacio en blanco en su economía, lo que significa que hay más lugar para crear empresas innovadoras. Los fundadores de América Latina tienen la oportunidad de construir en 20 años lo que se ha tardado 40 años en construir en Estados Unidos.

¿Dónde pueden estar las oportunidades más interesantes hoy?

Nuestra tesis original sobre Latinoamérica sigue siendo válida: es el escenario ideal para que la economía de Internet altere la economía real. Nubank es un gran ejemplo de ello. Seguimos viendo muchas oportunidades dentro de los servicios financieros con tendencias globales de consumo, como las tecnologías de seguros -insurtech-, “compra ahora y paga luego” -buy-now-pay-later- y las criptomonedas. También hay algunas innovaciones de tecnología financiera específicas de la región como la financiación de motocicletas, el crédito integrado y las billeteras móviles. Así mismo, vemos oportunidades en el sector de salud.

“América Latina el escenario ideal para que la economía de Internet altere la economía real”

Sequoia ha sido uno de los primeros inversionistas en algunas de las empresas más disruptivas del mundo, como Apple, Oracle, Cisco, Google, Linkedin, y, más recientemente, Nubank y Rappi. ¿Cuáles son los elementos comunes en empresas y emprendedores que ustedes buscan cuando deciden invertir?

Buscamos fundadores atípicos con ideas y soluciones únicas para grandes problemas. Se trata de fundadores que cuestionan la norma y no aceptan un “no” por respuesta, como tú hiciste con Nubank. Mientras que algunas personas pueden considerar la terquedad como una característica negativa, nosotros la vemos como algo positivo. Por supuesto, es necesario tener en cuenta las retroalimentaciones y tomar decisiones con fundamento. También queremos entender la profundidad de los conocimientos del fundador para el problema que está resolviendo y ver cómo piensa. Esto nos permite soñar con el emprendedor y ayudarle a desarrollar todo su potencial, que es una de las razones por las que nos gusta asociarnos lo antes posible.

“Buscamos fundadores atípicos con ideas y soluciones únicas para grandes problemas”

¿Qué lecciones dejaría para los emprendedores en América Latina y para los gobiernos?

Si me permites, me gustaría listar algunos consejos para estos emprendedores:

Construye tu base de inversionistas del mismo modo que has construido tu producto.

Busca inversionistas que tengan experiencia en ayudar a los emprendedores a ampliar sus empresas. No se dejen tentar por grandes cantidades de dinero y protege la dilución.

Una vez que consigas que el producto se adapte al mercado, recuerda que el crecimiento rápido es un requisito estratégico.

Resiste la tentación de las fusiones y adquisiciones tempranas y atractivas.

No consideres la salida a bolsa como el hito final, sino como un día más en tu viaje hacia la construcción de un gran negocio.

Responde siempre a la pregunta: ¿Qué puede ser mi empresa en los próximos cinco años?

En función de los gobiernos en América LAtina, diría que sería fundamental lo siguiente:

Hagan todo lo que puedan para estimular la innovación, financien la investigación a nivel universitario y dejen que el desarrollo lo hagan las empresas.

Cuando aprueben leyes, tengan cuidado con las consecuencias no deseadas. Faciliten la entrada de capital para financiar a las empresas. No regulen en exceso, ya que estas empresas necesitan espacio para funcionar