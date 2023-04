Lizarazo es la colombiana que debutó más joven en la historia del tour de la WTA. “Al principio eso me generó una alegría muy grande porque me fue bien; pero después se volvió algo traumático porque empecé a enfrentar rivales que estaban a otro nivel, y aunque yo tenía buen juego, ellas eran mujeres maduras y yo apenas una niña”.

El conjunto nacional no contará con la presencia de Camila Osorio (la mejor raqueta colombiana) en la Copa Federaciones porque la nortesantandereana se sigue recuperando de una lesión que la alejó de las canchas hace cerca de un mes. Sin embargo, con la disciplina que le da Yuliana al equipo, las locales buscarán hacer historia y volver al Grupo Mundial luego de 15 años.

Una decisión que le cambió la vida Cuando tenía 23 años Yuliana decidió retirarse del tenis profesional. Sentía que tenía mucha presión sobre sus hombros y por eso dio el paso al costado. “Estaba frustrada, cansada de este deporte y no quería saber nada más de él. Por eso lo dejé todo y me fui para Bogotá. Me puse a estudiar Ingeniería Industrial. Curse dos semestres. No terminé porque a finales de 2018 decidí volver al tenis. Me di una segunda oportunidad”. Se demoró dos años en retomar su nivel, en volverle a coger el ritmo a la viajar de manera constante. Sin embargo, la pandemia le truncó ese proceso. Pensó en no volver a jugar más. Para sobrellevar el encierro, empezó a estudiar lenguas modernas en la Universidad EAN. Desde que pudo volver a pisar las pistas ha tenido buenos años. Ahora está en el puesto 138 del ranking de la WTA.