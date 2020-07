Contexto de la Noticia

CAROLINA ARBELÁEZ FUTBOLISTA

“Estoy muy emocionada porque en este vuelo humanitario me voy a encontrar con Rigoberto Urán, Nairo Quintana y otras figuras del ciclismo con las que no he compartido nunca. En mi caso, regreso a España con la ilusión de ratificar la buena campaña que hice con el Deportivo de La Coruña en la Liga femenina del comienzo de año, interrumpida por la pandemia. El equipo tendrá cambios, pero hay motivación”.

LUZ ÁLVAREZ JUDOCA

“Estoy dichosa porque además de viajar a Europa lo hago al lado de personas que son como mi familia, entre ellos Yuri Alvear, que considero como una hermana. Este es un vuelo lleno de sueños e ilusiones, además de las ganas que tenemos todos de representar al país. Tengo la expectativa de que todo salga bien en Europa y poderme enfocar en las competencias que vienen, las cuales implican mucha responsabilidad”.

Nicolás Baptiste AUTOMOVILISTA

“Estoy muy contento y agradecido con todas las personas que hicieron posible volver a la pista. Estaré viajando a Europa en el vuelo de los deportistas, voy a continuar con el calendario de competencias que tenía programado para este año con el equipo Ward y trataremos de hacer algunos test de la F4. Mis agradecimientos a todos los que nos ayudaron y apoyaron para poder seguir adelante con mis proyectos”.

Leonardo Páez Ciclomontañista

“Causa motivación ser parte de este viaje, además porque compartiré por primera vez con referentes del país. Yo lo llamo el vuelo de la esperanza, pues en los deportistas las personas ven ejemplos a seguir para no rendirse frente a la adversidad que atravesamos. Me concentraré en Italia, donde probaré material de carrera. Allí, el 30 de agosto, espero competir. Puntuar para Olímpicos es mi meta este año”.

PAULA PATIÑO CICLISTA

“Había incertidumbre para que se diera el viaje. Por fortuna partiremos a Europa, donde tengo muchas expectativas de cara el extenso calendario, en el que se destaca el Giro Rosa -septiembre-, mi objetivo este año. Mi primera carrera será el 26 de julio en España con la Durango-Durango. El coronavirus genera susto, pero lo importante es cuidarse bien para evitar un contagio. Estoy ilusionada”.

isabella echeverri FUTBOLISTA

“Es un privilegio estar en un viaje de esta índole, y que nos hayan ayudado a regresar a nuestros trabajos. Llego a pretemporada, la Liga iniciará el 5 de septiembre, así que tendremos tiempo de preparación para volver a coger ritmo porque después de estar tanto tiempo quieta es difícil. Esta época de cuarentena ha sido muy complicada, pero bueno, a retomar el trabajo y afrontar este nueva ‘normalidad’ que se presenta”.

Felipe Arredondo MOTOCICLISTA

“Viajar con tantos deportistas me honra demasiado. Saber que no debo pasar cuarentena a mi llegada por todas las exigencias que nos ha hecho el Ministerio me tranquiliza porque desde el miércoles corro en el campeonato SuperBike de motovelocidad en España. Voy con unas expectativas altas porque en los test de enero hice el segundo mejor tiempo, un resultado que quiero mantener en las diez carreras”.

PABLO MORENO VOLEIBOLISTA

“Ha sido una muy buena oportunidad poder viajar porque espero comenzar mi preparación física lo antes posible ya que llevamos casi cuatro meses y medio de para. Lo primordial es llegar a Europa y retomar la forma antes de competir en la Liga en la que espero poder ayudar a cumplir los objetivos que plantea mi club, Boiro. Lo más importante es mantener la categoría, trabajaré muy duro para dar mi mejor nivel”.

Óscar Tunjo AUTOMOVILISTA

“Estoy muy feliz de viajar en este vuelo gracias a la gestión del ministro Lucena. Era de suma importancia para nosotros desplazarnos para iniciar la pretemporada del GT World Challenge. Espero adaptarme rápido a los cambios en Europa e iniciar los test de prueba con el equipo (Mercedes AMG) en Alemania para acoplarme al auto, trabajar datos y telemetría. En agosto es mi primera carrera en el circuito de Misano, Italia”.

Oriana Guerrero VOLEIBOLISTA

“Estaba muy preocupada porque creía que no iba a poder llegar a Dinamarca a unirme a mi nuevo equipo (Vestsjælland) antes del inicio de la Volleyliga, pero por suerte me enteré de este vuelo y pude lograr un cupo. Inmediatamente llegue a Madrid viajo a Korsor, tendré un mes para adaptarme y el 13 de agosto tengo mi primer entrenamiento. Hay incertidumbre pero el entrenador me dice que en Dinamarca ya todo se ha reactivado”.

YURI ALVEAR JUDOCA

“Es muy importante poder viajar porque algunos deportistas de otros países ya retomaron los entrenamientos en España. Vamos a estar unos meses allí y la idea es pasar a Japón antes de final de año. Por fortuna me he cuidado mucho, los exámenes de Covid salieron bien, he estado concentrada, ni siquiera he ido a visitar a mis padres, porque sé que es muy importante cuidarse y así cuidarlos a ellos”.

MIGUEL A. lópez CICLISTA

“Afortunadamente hemos podido entrenar y en terreno de altura. Además, al llegar a Europa, no tendremos que hacer cuarentena sino que vamos a continuar con las prácticas. Ya nos hicieron el examen y todo salió bien, así que ahora lo importante es poder llegar, encontrarnos con nuestros compañeros de equipo y seguir con el trabajo para estar a punto para las carreras ya están definidas. El Tour es mi objetivo”.

andrés villamizar squashista

“La idea es tratar de volver a coger el ritmo perdido pues ya son casi 4 meses fuera de las canchas. En mi caso también quiero seguir con los trámites para ingresar a la universidad. Esta concentración seguro nos va a servir bastante para recuperar el nivel, y esperamos que estos dos meses sean muy productivos. Ojalá cuando regresemos a Colombia se pueda entrenar normal en las distintas canchas de squash”.

Anthony ZAMBRANO ATLETA

“Feliz de poder viajar con mi entrenador y compañeros para concentrarnos en Portugal y así retomar la preparación. Ya nos hace falta entrenar, recuperar lo que hemos perdido en estos meses ya que por el aislamiento preventivo no ha sido posible. Además de seguir con el trabajo con miras a los Olímpicos, tengo en mente la Liga de Diamante, que comienza en agosto con la reunión de Mónaco, en Francia”.

JHONATAN RESTREPO CICLISTA

“Hacía falta tener la sensación de ir a correr, por lo que este vuelo es importante para nosotros los ciclistas y demás deportistas. Ya no hay tanto temor de ir a Europa porque por lo menos el número de contagios bajó considerablemente. Sé que solo salen unos 150 casos al día en ese continente, estamos ahora más mal nosotros. Me concentraré con el equipo (Androni) para definir las carreras que haré”.

DANIEL MARTÍNEZ ciclista

“Será lindo compartir con tantos colegas en un vuelo. Estamos contentos porque el viaje se estaba complicando, pero las cancillerías se pusieron de acuerdo y lo sacaron adelante. Hay mucha confianza frente al tema de bioseguridad. También ilusión de cara a las competencias, como la Dauphiné y Tour de Francia. Nuestros sueños no se detienen, y más que en Europa ya se está normalizando el tema del Covid”.

GILMAR HERRERA atleta

“Esta oportunidad me alienta a hacer cosas grandes como otros colegas que irán en el avión. No niego que al principio había temor de viajar al ver la incómoda situación que se presenta en Colombia y otros países. Ahora, con más tranquilidad, enfrentamos este desafío y con fe en Dios que todo saldrá bien. En Lisboa, donde nos concentraremos, espero entrenar fuerte para llegar bien a las competencias de atletismo”.

braian angola BASqueTBOLISTA

“Estoy muy motivado para regresar al Partizán de Serbia. Mucha gente no lo sabe pero es uno de los equipos de baloncesto más grandes en Europa y participaremos en la Euroliga. En mi pueblo, Villanueva (Casanare), entrenaba dos veces al día, ya cogí el ritmo, estoy listo para competir. Debo estar en Europa dos o tres años más y así tendré la oportunidad de volver a la NBA. Estoy ansioso con el viaje”.

Pablo Trochez ESGRIMISTA

“Lo primero es poder viajar y llegar a un lugar en el que podamos estar seguros para realizar la preparación con todas las medidas pertinentes de cara a los eventos que tengo por delante. Es un alivio poder partir ya a Europa, una luz para todos nosotros que, como deportistas, necesitamos del entrenamiento y la competencia continua, más cuando se vienen participaciones en mundiales y Olímpicos”.

JORGE LUIS Pinto TÉCNICO FÚTBOL