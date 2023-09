“Margarita lo intentó, estuvo en el proceso y antes del Suramericano en Brasil, me pidió no ir, ya luego fue imposible que se recuperara y al no poder saltar ni estar bien físicamente es mejor no arriesgarla. Melissa y Yeisy tienen razones personales y hay que respetarlas, le han dado mucho a la Selección”, concluyó el técnico Rizola.

En Polonia, la Selección tendrá como rivales a las locales y las representantes de Estados Unidos, Italia, Alemania, Tailandia, República de Corea y Eslovenia, en busca de uno de los dos cupos que va a Juegos Olímpicos de París 2024.