Tiffany Murillo deslumbra en los Panamericanos Júnior de Natación con triple oro

Colombia tuvo suerte de que las leyes saudíes no permitan que los hijos de extranjeros que nazcan en ese país adquieran por derecho propio esa nacionalidad, pues se les otorga la del papá, que en este caso es Raúl Enrique Murillo, ingeniero vallecaucano que se fue a trabajar a una petrolera en Oriente Medio donde su esposa, la venezolana Ana María Jinete, dio a luz a Tiffy , como llaman cariñosamente a la talentosa nadadora, y a su melliza Rishell. Ahora el país cuenta con una campeona de mucha proyección.

Acostumbrada a subir al podio para reclamar medallas de oro en cuanta competencia participa, la de los Campeonatos Panamericanos Júnior de Natación que se realizan en Medellín no podía ser la excepción. En las tres primeras pruebas en las que ha participado, Tiffany Murillo Jinete, nacida en Arabia Saudita pero de nacionalidad colombiana –su padre es caleño y su mamá venezolana– obtuvo el primer lugar en los 200 metros libres de la categoría 13 a 22 años con un tiempo de 2:03.93, en los 400 metros combinado con 4:57.61 y en los 1.500 metros con 17:16.57.

Murillo tiene pendiente competir en los 400 y 800 metros libre y posiblemente en el relevo 4x100 libre mixto, aunque según su entrenador, César Delgado, en esta última prueba no está confirmada su participación porque no quieren exigirla tanto. En todas tiene opción de imponerse frente a sus rivales. “Estoy feliz por los resultados y preparada para lo que sigue; aquí hay mucho nivel y me encanta que mi familia y mis amigos puedan venir a verme competir”, dijo Murillo.

El equipo nacional también tiene contemplado incluirla en las competencias de aguas abiertas que tendrán como sede la represa de Guatapé, a mediados de la próxima semana. “Nosotros con todo el grupo no estamos al 100 % como tal, porque en lo que resta de la temporada tendremos un calendario apretado y hay que guardar la reserva. Sin embargo, estar tan cerca de las mejores marcas es una buena evaluación para lo que viene”, comentó Delgado.