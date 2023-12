El calificativo de pionera retrata a la perfección a Tatiana Calderón, que en sus más de 15 años de carrera automovilística se ha convertido en un símbolo del empoderamiento femenino y ha roto con el estigma de que los deportes de motor no son un asunto de mujeres.

Los logros de la bogotana de 30 años lo avalan: primera mujer campeona de karts en Colombia, la única en correr en la Súper Fórmula Japonesa en todo el mundo, montarse en un Fórmula-1 (F-1) en 2018, cuando era piloto de desarrollo de la Escudería Alfa Romeo (antes Sauber y a partir de 2024 Stake F1 Team Kick Sauber), también en estrenarse en la Fórmula-2 (2019) y la única en lograr un podio en la World Series by Renault.

La deportista, que tiene el respaldo de la cantante antioqueña Karol G, se convirtió en la “Bichota” de los autos, hasta el punto que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) la tuvo en cuenta en el diseño del nuevo monoplaza de la F-2 que se estrenará en 2024.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Calderón contó detalles de esta máquina, el apoyo que ha recibido de sus patrocinadores y el calendario para el año entrante en el que confirmó su participación en las 24 Horas de Daytona, carrera de resistencia que ganó en tres ocasiones su ídolo, Juan Pablo Montoya (2007, 2008 y 2013).

¿Qué balance hace de la temporada corriendo en Le Mans Series?

“Fue un año de muchas carreras, al principio pensé que no iba a poder competir, así que agradecida con la Fundación Con Cora de Karol G, Terpel, Claro Colombia y el Ministerio del Deporte, porque sin ellos no habría sido posible. Con el Team Virage mostramos progresión durante el año. Nuestro mejor resultado fue un quinto lugar, muy positivo”.

¿Qué significó para usted correr contra Juan Pablo Montoya?

“Estar en la misma categoría con Juan Pablo y su hijo Sebastián, que corren juntos en la Europa Le Mans Series, fue un sueño hecho realidad porque también compartimos un poco, hablábamos cosas técnicas de los carros y los equipos. Aprendí mucho porque sigue siendo un gran piloto”.

¿En qué va su objetivo de llegar a la F-1?

“Uno siempre debe tener sueños y aspiraciones. Cada año que pasa siento que soy mejor piloto, al final uno nunca sabe cuándo le llega la oportunidad. Siempre hay que estar lo mejor preparada posible. En este 2023 hice nuevos test de F-2 con el nuevo carro. Fui la primera piloto que manejó este vehículo que se va a lanzar el próximo año. La verdad, aún estoy a un nivel muy alto, sigo esperando la posibilidad de llegar a la F-1, pero no sé si estén listos para ver a una mujer allí”.

¿A qué se debió el privilegio de conducir el nuevo monoplaza?

“Con todo el tema de la equidad de género y darle mayores oportunidades a la mujer en esta disciplina, ellos (la FIA) querían saber la opinión de una mujer, porque nunca se nos había tomado en cuenta para un diseño de un carro. Yo siempre he batallado para estar sentada cómoda, porque tenemos diferentes medidas del cuerpo con respecto a los hombres, como en el tronco, piernas y cadera”.

¿Eso ha sido fruto de una lucha suya como pionera del automovilismo femenino en el mundo?

“Sí. Me sentí muy contenta de que me tomaran en cuenta por los comentarios que he hecho alrededor de estos años, cosas que se debían modificar de los carros para sentirnos más partícipes. Por eso ellos querían tomar todos esos puntos. Empezaron a abrir la mente y cambiar la forma de pensar. Qué bueno que se nos haya tomado en cuenta, pero obviamente aún falta mucho”.

¿Cómo le ha ido con los patrocinios, que son la gran preocupación de los pilotos?

“Infortunadamente este es un deporte muy caro. En Colombia no tienes la oportunidad de competir en un torneo de ascenso y debes irte para Europa o México, donde gastas en euros o dólares. Además, si uno quiere mejor carro y equipo, costará más. No ha sido fácil conseguirlo, como mujer siento que ha sido más difícil encontrar patrocinadores o que me den el mismo apoyo que a un hombre, porque en esta disciplina no hay una liga distinta para mujeres como lo hay en el fútbol o en el tenis. En estos últimos años se ha vuelto más complejo, pero agradecida por las empresas que se han unido, aunque si uno quiere llegar a la élite, debe tener mayor apoyo de la empresa privada”.

¿Cómo se dio el apoyo de Karol G?

“Yo estaba compitiendo en EE. UU. en 2022 y el patrocinador principal dejó de pagar. En mitad de temporada me tocó devolverme para Colombia, estaba destrozada, todos los días lloraba, pensé que no iba a poder volver a correr. Pero mi hermana (Paula) conocía a alguien de la industria musical y preguntó que si a alguien le interesaría patrocinarme... Tres días después me empezó a seguir en Instagram Karol G, le envié un mensaje directo porque siempre he sido fan de todo lo que ella representa. Otros tres días después me contaron que ella quería apoyarme”.

Ese término de “Bichota” se ha vuelto un apelativo del empoderamiento femenino, ¿lo siente así en automovilismo?

“Me siento orgullosa de lo que simboliza eso. Todas las mujeres tenemos esa bichota adentro, esa confianza y ganas de salir adelante y creer en sí mismas. Es bonito que a mí ahorita ya en las pistas me dicen la Bichota del automovilismo, muchas mujeres se identifican con ese movimiento que inició Karol G, orgullosa de eso”

¿Siente que aún hay mucho machismo en el deporte de motor?

“Me gustaría ver un cambio más grande. Si bien ahora toman un poco más en cuenta a la mujer, creo que todavía faltan esa credibilidad y oportunidades reales, no solo de que compita sino de que pueda ganar. Creo que el mundo del automovilismo no está preparado para ver a una mujer ganar o darle esa oportunidad real. Poco a poco nos la ganaremos a pulso”.

¿Cómo ve el panorama del automovilismo femenino?

“Ha habido más interés de niñas para empezar en los karts, cada vez hay más ingenieras y mecánicas. Creo que todo eso es muy positivo. Aún la proporción con respecto a los hombres es muy desigual. Pero con respecto a otros años, antes uno prendía la televisión y solo veía hombres compitiendo, y ya está cambiando”.

¿Le gustaría que la FIA creara más categorías de ascenso solo de la rama femenina?

“Ya existe uno que se llama F-1 Academy, con monoplaza de F-4. Siento que eso es dar un paso atrás en el hecho de segregar. Creo que las mujeres podemos competir mano a mano, porque es de los pocos deportes en los que se puede hacer eso. Siento que hacer un campeonato aparte no es bueno, porque uno siempre tiene que estar compitiendo contra los mejores para mejorar, por eso no es bueno apartarse de eso. De pronto les dará un poco más de visibilidad”

¿Qué hace falta en Colombia para tener a otra Tatiana?

“He visto muchas niñas que están empezando. Con el lanzamiento de mi libro La niña más veloz que el viento conocí a varias, que son todavía pequeñitas, corren en Easy Kart, tienen alrededor de 7 añitos y un futuro por delante. Se necesita ese apoyo, porque si no la cosa va a ser muy difícil. Aún hay muchas de las barreras con las que yo crecí que siguen ahí, pero ya hay mayor interés”.

¿Qué hace falta en Colombia para volver a tener a un corredor en la F-1?

“Uno nunca sabe. Hoy día se necesita ese apoyo económico, incluso más que cuando yo empecé. Tenemos a Sebastián Montoya en F-3, hay otros en F-4 europea. Siempre aquí ha sobrado talento, lo que falta es apoyo y más cultura de automovilismo en este país”.

¿Qué viene para el próximo año?

“Estoy muy contenta. Creo que será la primera vez en muchos años que voy a disfrutar de la Navidad teniendo un programa confirmado que será en IMSA, empezando en enero con las 24 Horas de Daytona. Voy a estar en el Team Gradient Racing junto a dos mujeres más (la británica Katherine Legge y la estadounidense Sheena Monk). Eso me emociona mucho, llegar al podio será el objetivo y centrándonos en esas 5 carreras, empezamos las primeras pruebas el 19 de enero. Me gustaría ampliar el programa, estamos trabajando en ello”.