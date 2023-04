Simón Betancur se alista para medirse con los mejores en Llanogrande

Lo que empezó como una salida con su tío Yamit Castro al campo de golf para la despedida del entrenador Rogelio González, formador de Camilo Villegas, se convirtió en la pasión que tiene a Simón Betancur Castro ad portas de su primer gran torneo internacional: el Nico Open 2023 que se disputará el próximo mes en el club Campestre Llanogrande.

Antes de dedicarse a esta actividad, el joven estuvo en fútbol y natación, los cuales hizo de manera recreativa. Pero desde que conoció el golf y pudo interactuar con los palos y el campo quedó maravillado.

Simón hace parte de los deportistas que integran el Club Amigos del Golf, una iniciativa de los ‘cadies’ de los clubes Campestre, Llanogrande y La Macarena, quienes desde febrero de 2022 abrieron sus puertas para darle oportunidad a los niños de escasos recursos que quieren jugar la disciplina.

A sus 13 de edad, Simón ya ajusta un año y dos meses de entrenamientos. Su compromiso y dedicación lo han llevado a destacarse y por ello hace parte del grupo de niños que está en competencia en el circuito antioqueño.

Este estudiante de grado séptimo del colegio El Triángulo ya superó una gran prueba: el clasificatorio disputado en Llanogrande donde le ganó el pulso a Samuel Gómez y Tomás Arroyave, y será el representante del club Amigos del Golf en el Nico Open 2023, patrocinado por Wesport y que contará con los mejores juveniles y prejuveniles de Suramérica.

Nicolás Echavarría, a quien conoció el año pasado en el club, será quien auspicie su participación. Por eso el deportista está feliz, pues sabe que competirá contra los mejores. “Estoy agradecido con esta oportunidad y feliz porque sé que me servirá para aprender de jugadores que son buenos, y porque así sigo alimentando mi sueño de convertirme en un jugador de la PGA”, comentó Simón, quien es admirador de Tiger Woods y Nicolás, de quien resalta la humildad que mantiene.

“También estoy muy emocionado porque Andrés, el hermano de Nicolás, me dijo que van a ayudarme para entrenar y él me va a enseñar algunos movimientos y maneras de pegarle a la bola, todo esto que está pasando me tienen muy ilusionado porque me ayuda a seguir mejorando mi rendimiento deportivo”, enfatiza el juvenil, quien durante tres días a la semana entrena unas cuatro horas.