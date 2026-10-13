¡Oro mundial para Colombia! La patinadora antioqueña Sara Muñoz se coronó en Paraguay

El patinaje de velocidad colombiano volvió a celebrar en el escenario internacional gracias a Sara Muñoz Moreno. La deportista antioqueña, integrante del club PAEN Envigado, se proclamó campeona mundial de los 500 metros más distancia en los World Skate Games ASU 2026, que se disputan en Asunción, Paraguay.

Muñoz se quedó con la medalla de oro en la categoría femenina de mayores y fue escoltada por su compatriota Kollin Castro, quien obtuvo la plata. De esta manera, Colombia consiguió el primer y segundo lugar de la prueba, un resultado que ratifica el protagonismo de sus patinadoras en una de las principales citas internacionales de los deportes sobre ruedas.

La antioqueña registró un tiempo de 43,496 segundos, según la información publicada por la agencia taiwanesa CNA, difundida por Focus Taiwan. La también colombiana Kollin Castro completó el 1-2 al quedarse con la plata.

El título mundial representa un nuevo paso en la trayectoria de Muñoz, quien ha construido su carrera deportiva en el patinaje de velocidad y hace parte del proceso competitivo de Antioquia. Su club, PAEN Envigado, es uno de los referentes de esta disciplina en el departamento y ha tenido presencia en competencias nacionales e internacionales.

En noviembre de 2025, la antioqueña participó en la primera Copa Mundo Interclubes de Velocidad, disputada en Xinhua, China. En esa ocasión consiguió dos medallas de plata, en las pruebas de 200 metros dual contra reloj y 500 metros más distancia. En esta última terminó detrás de Kollin Castro, quien se llevó el oro.

Un año después, el escenario cambió y Muñoz logró subir al escalón más alto del podio mundial en Paraguay. Esta vez, Castro la acompañó en la premiación, pero con las posiciones invertidas respecto a aquella prueba de 500 metros más distancia disputada en China.

El resultado de Muñoz y Castro hace parte de una destacada actuación de la delegación colombiana en los World Skate Games ASU 2026. En el patinaje de velocidad también sobresalió Jhon Tascón, quien obtuvo el oro en los 500 metros de la categoría élite masculina. En la categoría juvenil femenina de esa distancia, Gisell Caicedo ganó el oro y Manuela Saldarriaga consiguió el bronce.

Además, Gabriela Rueda conquistó el título mundial en los 10.000 metros eliminación, con lo que sumó un nuevo logro a su trayectoria internacional. Los resultados contribuyeron a que Colombia se mantuviera entre las delegaciones protagonistas del certamen. Los World Skate Games se celebran del 2 al 18 de octubre de 2026 y reúnen competencias de distintas disciplinas sobre ruedas. Paraguay recibe a deportistas de decenas de países en escenarios de Asunción y su área metropolitana.

Para Antioquia, el título de Sara Muñoz supone una nueva celebración del talento deportivo formado en sus clubes. Para la patinadora de PAEN Envigado, representa la recompensa a su proceso competitivo y la oportunidad de inscribir su nombre entre las campeonas mundiales del patinaje de velocidad.

Colombia, segunda en el medallero

En la tabla del medallero de los Juegos, Colombia ha firmado una actuación sobresaliente al ubicarse en la segunda, únicamente por detrás de Italia. La delegación tricolor destaca especialmente por su efectividad dorada, logrando 13 medallas de oro, 6 de plata y 7 de bronce, para un gran total de 26 preseas. Este impresionante registro reafirma la jerarquía del país como una potencia global de los deportes sobre ruedas, superando en el podio general a potencias tradicionales como Francia y España. Lo más valioso de la gesta colombiana es la enorme efectividad en finales, ya que la mitad exacta de sus medallas totales corresponden a títulos mundiales. Con sus 13 oros, la delegación tricolor supera rivales de gran peso histórico en la disciplina como Francia (11 oros), Taipéi Chino (10 oros) y España (9 oros). Además, Colombia se consolida de forma contundente como el máximo referente del continente americano en el certamen, ubicándose muy por encima de otras potencias regionales como Brasil y Estados Unidos.

Bloque de preguntas y respuestas: