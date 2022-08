Para el común de la gente el voleibol y el Derecho no tienen mucho en común, sin embargo, el integrante de la Selección Antioquia de este deporte, Santiago Ramírez Mosquera , sí les encuentra afinidad.

Asegura que el voleibol también jugó un papel trascendental a la hora de elegir la carrera: “Soy un poco peleador en la cancha, me ha gustado hablar fuerte. Y siempre me han enseñado a ayudar a los demás, entonces tengo eso desde pequeño. Entonces pensé que mediante el Derecho podría hacerlo”. Actualmente cursa el segundo semestre.

Ramírez Mosquera (mide 1,88 metros) empezó a destacarse tanto que, incluso, fue becad o por una de las principales universidades del departamento: “El voleibol me ha abierto muchas puertas. Gracias a él estudio la Universidad de Medellín. A mis papás no les hubiera dado para sacar cada 6 meses la plata para una institución de esta calidad. De cuenta del deporte puedo estudiar y ellos invertir sus recursos en otras necesidades”.

Camino “culebrero”

Pero para llegar a la Selección Antioquia y ser becado por la U. de M. tuvo que recorrer un camino con muchos sacrificios de por medio.

Santiago relata que en muchas ocasiones le tocaba regresarse a su casa caminando, pues sus padres no tenían para darle todos los pasajes para los desplazamientos entre la “parte alta de San Javier”, donde reside, y el coliseo Iván de Bedout donde se cumplían la mayoría de los entrenamientos.

“Salía de entrenar a las 10 de la noche y a pesar del cansancio debía subirme caminando. Hasta la casa me demoraba alrededor de una hora. Tenía que llegar a hacer el almuerzo para al otro día madrugar a estudiar”.

También recuerda que incluso en muchas ocasiones llegó tarde al colegio, porque era tanto el sueño que al otro día le cogía la tarde para madrugar. Por fortuna, sus profesores siempre fueron conscientes de su condición de deportista y lo entendían, hecho por el que guarda una marcada gratitud con sus docentes.

Los frutos del esfuerzo

La disciplina y los apoyos económicos que empezó a recibir por su buen desempeño con la Selección Antioquia le permitieron adquirir una bicicleta, que se convirtió en una gran ayuda para movilizarse.

Antes de tener este medio de transporte otro de los incentivos era que les recargaban la tarjeta cívica de metro, un auxilio para todos los integrantes del equipo.

Si bien con su cicla ya no eran tan extenuantes los desplazamientos, sabía que las cosas podrían mejorar y con el mismo empeño que le pone al deporte se dio a la tarea de ahorrar. “Gracias a Dios me pude comprar una moto. Yo sabía que esto tarde que temprano me iba dar algunos frutos”, explica “Santi”, quien evidencia la satisfacción de haber conseguido lo que se propuso.

Los frutos de su dedicación también se reflejan en la cancha, donde se desempeña de central. Es uno de los líderes del seleccionado antioqueño sub-23 que ya aseguró cupo para los Juegos Nacionales del próximo año en el Eje Cafetero.