Poettoz aguarda aislado por sus terceros Juegos

“Michael permanece con el ánimo en alto, sabiendo que no está positivo por covid, transportándose en un carro de la misión, asignado exclusivamente para él para llevarlo a sus sitios de entrenamiento y lo regrese a la villa olímpica, con el apoyo de su coach, el argentino Mario Zanotti”, aseguró Navarro.

No pudo estar en el desfile inaugural con sus compañeros y ha tenido que entrenar en horarios diferentes a los demás competidores, sin embargo, Michael Poettoz mantiene la ilusión de competir en sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno y hacerlo de la mejor manera.

Acción para Quintana

De otro lado, a las 4:07 de la mañana de este martes, el risaraldense Carlos Quintana cumplirá su sueño de estar en unos Olímpicos.

Portando los colores de Colombia, Carlos saldrá a la pista de nieve para disputar la prueba de esquí cross country-sprint.

El atleta, quien fue el último clasificado para esta competencia, será de igual manera, el último en salir a la pista, para desarrollar el recorrido.

Desde China, Quintana mencionó que aunque esta no es su principal prueba, la disputará con toda la ilusión por estar representando al país.

“Fue un plus clasificar para esta competencia, fui el último, no es mi disciplina, ni mi fuerte pero espero dar lo mejor, hacer una muy buena carrera para seguir abriendo espacios para el país en este deporte”. La prueba base de Quintana es el esquí de fondo, en el cual competirá en la madrugada de este viernes (2:00 a.m.)