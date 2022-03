El bogotano Nicolás Mejía, quien desde los 12 años se radicó en Cali y luego partió a Estados Unidos, es la carta número uno del Dove Men Care - Open Medellín que se disputará esta semana en el club El Rodeo.

El tenista habló con EL COLOMBIANO sobre las expectativas en esta competencia, su actualidad y lo que le ha dejado su experiencia con Colombia en Copa Davis.

¿Que significa volver a jugar en el país?

“Me siento muy bien, contento de jugar en Colombia, quiero aprovechar estos juegos para acumular partidos, luego de estar en Anapoima voy a jugar en El Rodeo y luego en el Challenger de Pereira”.

¿Siente presión por ser el favorito?

“Vamos a tener muy buenos rivales, no pienso mucho en eso pero sí en estar en un gran nivel, quiero seguir sumando partidos y estar a la altura de la exigencia que requiere cada torneo. Jugar en Colombia siempre es motivante y me gusta mucho”.

¿Qué le ha dejado su presencia en Copa Davis?

“Ha sido una gran experiencia, me ha ayudado mucho, jugar en Italia contra tenistas top 30 y top 40 y luego en Estados Unidos contra top 20 me han permitido crecer, porque he competido en un alto nivel, y eso me fortalece para lo que sigue en mi carrera. Estoy muy agradecido de poder ser parte del equipo”.

¿Cómo ha sido compartir con ellos en Copa Davis?

“Tengo muy buena relación con todos, tuve algunas diferencias en el pasado, pero eso quedó atrás, ahora estoy viviendo un tiempo de mucho aprendizaje y cosas muy positivas de grandes deportistas, siempre estuve cerca de ellos porque mi hermana (Gabriela Mejía) jugó en Colsanitas, y todos me aconsejan que siga trabajando fuerte, que me centre en mejorar siempre mi juego”.

¿Qué hablaron sobre lo que sigue en Copa Davis? ¿Cómo está el equipo?

“Tenemos un gran equipo, con jugadores muy buenos de gran nivel en individual y una dupla que es de las más fuertes del mundo, contamos con ese plus y lo importante es seguir trabajando, rodearnos bien, respaldarnos y luchar porque queremos mantenernos en la élite mundial”.

¿Cuál duelo de Copa Davis lo dejó con esa sensación de que pudo haber ganado?

“Las dos series tanto en Turín como en Estados Unidos estuvieron buenas, fueron disputadas y nos sentimos fuertes. En diciembre, en el duelo ante Lorenzo Sonego que terminó 7-5 (5), 4-6 y 2-6, lo vi cerca, pero son cosas del tenis, a veces se gana, he alcanzado puntos en ‘match point’, pero esta vez no se dio. También ante Sebastián Korda estuve cerca, pero de todo toca aprender, estoy en una carrera que es larga en la que siempre se tiene que buscar mejorar, y lo importante es que me siento jugando mejor, más completo y seguro ya vendrán las victorias importantes”.

¿Si pudiera elegir un rival entre Nadal, Djokovic y Federer con quien se quedaría y por qué?

“Definitivamente sería Rafael Nadal, siempre ha sido mi ídolo, enfrentarlo sería un sueño y ojalá lo pudiera hacer antes de que se retire, me parece increíble todo lo que hace, como juega, como se prepara y como afronta la competencia”.

¿Qué piensa de lo que ha vivido Djokovic de perderse torneos importantes por no vacunarse?

“Eso es una decisión muy personal, algo muy privado, cada uno tiene libertad de decidir que hace con su cuerpo, pero obvio me parece que tras lo vivido en la pandemia debemos ser responsables no solo con nosotros mismos sino con los demás y si queremos que regrese todo a la normalidad es indispensable que estemos protegidos. Él tiene su criterio y se respeta, pero creo que vacunarse es un acto de responsabilidad”.

¿Cómo vivió la pandemia y el confinamiento?

“Tuve la fortuna de poder entrenar y seguir con mi vida casi que de manera normal ya que contaba con una cancha para entrenar, desde hace varios años me instalé con mi hermana y su esposo en Estados Unidos y por eso pude continuar con los entrenamientos. Obviamente fue también un momento para poder disfrutar con la familia, porque no se viajó y no habían competencias, pero creo que fui un afortunado y lo pasé bien, tranquilo”