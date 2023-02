“Fue un nado súper difícil, duro. Antes de completar la primera milla (1,6 km), sentía (...) los brazos cada vez más pesados, porque la sangre se empieza a agolpar. El cuerpo (...) prioriza órganos internos y el cerebro. Sientes eso, que las manos están cada vez más rígidas. Pero no me concentré en eso”, relató Hernández a la AFP.

La nadadora había soñado por una década con ese momento, por lo que no quería ceder. Ni siquiera tenía miedo de que algún animal, como una orca, apareciera en su camino. Solo divisó un pingüino en el trayecto.

“Lo que me da miedo es que la Antártica se siga derritiendo. Eso sí que me da miedo. (...) Cuando iba nadando uno de mis pensamientos era ese. Me duelen las piernas, pero me sentía fuerte. Pensaba: esto no es solo por mí, es la causa que queríamos visibilizar. Eso te da otro impulso”, afirmó.