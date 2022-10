El tenista ruso Danill Medvedev se retiró del partido válido por la semifinal del Torneo de Astana que estaba jugando contra Novak Djokovic . Antes de que iniciara el tercer set del partido, el ganador del US Open de 2021 le dijo al juez de silla del evento que no seguiría en cancha, en apariencia debido a molestias físicas.

Le puede interesar: Medvedev frenó a Djokovic y es campeón del US Open

La noticia no solo sorprendió a los asistentes a la cancha; también dejó atónito al serbio, que no comprendía lo que estaba sucediendo. Medvedev ganó el primer set con un marcador parcial de 6-4. Superó con creces el nivel de su rival e ilusionó con que podría llevarse el encuentro con facilidad.

El ruso venía de ser eliminado en los octavos de final del US Open por el australiano Nikc Kyrgios con parciales de 6-7 (13/11), 6-3, 3-6 y 2-6, mientras que Djokovic venía de ganar del Torneo de Tel Aviv el fin de semana pasado.

Ese campeonato fue su regreso a competencias luego de no poder participar en el Grand Slam norteamericano debido a que no pudo entrara a Estados Unidos por no vacunarse contra la Covid-19.