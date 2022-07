La colombiana Sara López sigue demostrando que es la mejor del mundo en el tiro con arco compuesto. En casa se apuntó un récord mundial de X, con un total de 12, logrando puntaje perfecto de 150 puntos.

Con las Las 12 X, que significan que un deportista da con las flechas en el centro de la diana, López superó el registro que tenía desde 2018, en Estados Unidos, la mexicana Linda Ochoa-Anderson, de 11 X. “La verdad no tenía ni idea que había logrado algo así, estaba enfocada en terminar la competencia, en ganar la medalla de bronce, y cuando salí a las entrevistas fue que me di cuenta. Estoy súper contenta, para mí este es mi oro, porque es un logro que va a perdurar por mucho tiempo, no va a ser fácil romperlo, así que lograrlo en casa es maravilloso”, comentó, llena de alegría, la arquera risaraldense.

La deportista recordó que el primer récord mundial que hizo “fue en la primera etapa mundialista en Medellín, donde estuvo mi familia. Ahora estoy haciendo un nuevo récord, también al lado de mis seres querido, lo cual me llena de mucha felicidad”.

Sara se refiere a que hace casi nueve años, el 18 de julio de 2013, se convirtió en la primera mujer de arco compuesto en disparar una competencia de 150, también en Medellín, la ciudad que parece, la inspira para seguir haciendo historia.

Este nuevo logro lo alcanzó en el desarrollo de la disputa por la medalla de bronce del evento individual en el que se enfrentó a la mexicana Andrea Becerra.

Antes, Sara, junto a sus compañeras de equipo, las paisas Alejandra Usquiano y Valentina Suárez, se había consagrado campeona tras derrotar en la gran final a la selección de Gran Bretaña.

La colombiana venía de ganar oro en los Juegos Mundiales junto a su compañero Daniel Muñoz, en el mixto compuesto, disputados en Birmingham, Estados Unidos.