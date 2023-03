María José guiará a la Selección en busca del cupo al Mundial de polo acuático

“En Copacabana ya empecé en el club, al principio no tenía idea de cómo jugar, no sabía qué hacer, pero ya con el paso de los días le fui tomando la forma, me gustó y me quedé”, comentó María José, quien a sus 16 años es una de las figuras de Colombia, y ya disputó un Mundial de mayores.

María José también participó en el Panamericano Sub 18 en Perú en el 2021 y en el Suramericano del año anterior, torneos que le han ayudado para sumar experiencia y fogueo internacional.

Esta estudiante del grado décimo, confía en que puedan hacer un buen papel en el Panamericano y lograr uno de los cinco cupos que van al Mundial.

Hay que recordar que en el certamen participan las selecciones de Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, entre otras.

“Nos hemos preparado muy bien, trabajando fuerte a doble jornada, concentradas en hacer un gran papel y en alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto, hemos crecido como grupo y esta concentración nos ha permitido integrarnos más para llegar compactas al torneo”, comentó María José.