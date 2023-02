María Isabel Urrutia se despachó contra el Gobierno Petro por su salida del Ministerio: “Perdí por ser honesta”

La exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, se mostró dolida y habló en distintos medios de comunicación sobre su salida del Ministerio.

“Nunca me dijeron nada, me avisaron que había una rueda de prensa, pero que no podía estar porque ya no era ministra. Esa fue la historia; no era la forma, porque he hecho mi trabajo”, puntualizó en la FM, Blu Radio y la revista Semana.

Además, denunció los intereses políticos que hay en el Ministerio del Deporte. “Siempre lo ha manejado el Partido de La U y Cambio Radical y todo lo que yo veo allí, entonces, no fue fácil hacer lo que hice. Me doy un mea culpa de no mantener esa parte”.