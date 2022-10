Nunca en Colombia se había dado un combate entre los dos mejores peleadores de artes marciales mixtas del país y llegó la hora. La compañía UGP (Último Guerrero en Pie) organizó una velada que se llevará a cabo este sábado en el coliseo de la Universidad de Medellín, desde las 7:00 p.m., y que se cerrará con la pelea por el título entre el campeón Jon Zárate y Sebastián “El Pitbull” Piedrahíta.

A Jon le dicen “El Problema”, porque intimida a otros peleadores por su actitud temeraria. Es un antioqueño criado en Estados Unidos desde los 8 años, creció en Brooklyn y recuerda que allí empezó a pelear para defenderse. “Era una comunidad llena de afroamericanos, éramos como cuatro o cinco niños blancos y desde muy pequeño me tocó pelear para defenderme”.

Zárate regresó a Colombia a los 25 años y se metió a una academia de artes marciales mixtas en la que inició su entrenamiento. Después el destino lo pondría dentro de la jaula de combate y salió victorioso. “Un grupo de muchachos se estaba preparando para ir a Ecuador a pelear con profesionales y uno de ellos se lesionó. Lo reemplacé a una semana y media de la pelea y, sin haber entrenado mucho, ante un rival profesional, con 8 años de experiencia, lo derroté”.

En ese momento se dio cuenta que podía seguir su carrera en las artes marciales mixtas como profesional. “Soy un peleador callejero. Me hice en las calles porque me ha tocado, no porque he querido”.

Cuenta que lo más difícil que enfrentó en la vida es “ser una persona de bien en un mundo de gente mala”. Y que su mayor alegría es su hija Emma, sus amigos y los patrocinadores. Su actitud de “niño malo” la forjó en Nueva York. “Los neoyorquinos son serios, malencarados y valientes”.

Explica que el apodo de “El Problema” surgió porque nunca se dejó menospreciar de nadie en la vida y, además, por peleador”.

En la actualidad tiene 39 años y posee el título de campeón de la UGP. Está confiado en defender su título. “Va a ser una pelea espectacular, pero lo único que yo sé es que ese cinturón se queda conmigo”.

A Sebastián lo calificó como un bacán y le deseó éxitos, pero espera que esté bien preparado. “No creo que pase del primer asalto”.