Preguntado por la marca que habría podido hacer si hubiera empujado hasta el final, respondió: “9.80” , y explicó a continuación por qué no lo había hecho: “Tenemos más carreras por delante y no queríamos ir tan lejos. Queremos dejar aquí el récord para que lo rompa la próxima generación”.

Tebogo ha corrido en tres ocasiones por debajo de los 10 segundos para fijar tres plusmarcas mundiales sub 20 consecutivas: 9,96, el 30 de abril en el mitin internacional de Gaborone en Botsuana; 9.94, el 15 de julio en el Mundial absoluto de Eugene, y ahora los 9,91 en Colombia.

Las similtudes de Tebogo y Usain Bolt no solo se quedan en el atletismo, sino que ambos tienen un gusto especial por el fútbol.

Con seis años Tebogo ya jugaba al fútbol. También se apuntaba a carrera de atletismo. Enseguida despuntó por su velocidad. Llegado el momento tuvo claro qué deporte elegir. “En el fútbol siempre me dejaban en el banquillo, lo que me frustraba. Eso motivó mi decisión de volver al atletismo, ya que vi que eso me permitía llevar comida a la mesa de mi familia”, explicaba en una entrevista al blog Runblogrun.com.

Cabe recordar que Bolt jugó fútbol un año con el Central Coast Mariners de la Australian A-League, con el que debutó el 31 de agosto de 2018. “Fue una buena experiencia. En verdad disfruté estar en un equipo y fue muy diferente el campo de la pista”, dijo en su momento.