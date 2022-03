Por las canchas del club El Rodeo de Medellín se pasea una medallista olímpica de Tokio-2021. Se trata de la brasileña Laura Pigossi, de 1,64 metros de estatura, quien no pasa desapercibida.

No todos tienen claro que esta deportista subió al podio en Japón, pero sí ha sido evidente su alto nivel de juego en el campo y por ello se ha ganado a más de un seguidor.

El año pasado ganó el torneo de dobles y fue subcampeona en sencillos en el Dove Men Care-Open Medellín. EL COLOMBIANO habló con ella, quien es la siembra número cuatro y favorita al título.

¿Cuántas veces ha estado en Medellín y por qué le gusta jugar torneos acá?

“He estado cuatro veces, me encantan los torneos acá. Estuve en un Fed Cup, en un 60.000, en el 25.000 del año pasado y este año otra vez el 25.000. Siempre lo hacen muy bien y disfruto los certámenes en esta ciudad”

¿Cuáles son sus expectativas en el evento que está disputando en El Rodeo?

“Como todos, ganar el torneo. Me gustan los objetivos claros, ir partido a partido. El año pasado tuve resultados muy buenos, gané en dobles y jugué la final individual. Este año me siento mejor, estoy más enfocada en hacer las cosas bien, jugar con intensidad y energía porque así las cosas van a salir como quiero”.

¿Que piensa del nivel del tenis de Colombia?

“Es muy bueno, creo que con María Camila Osorio, ahora top 50, se está impulsando a las demás chicas a que crean que también pueden. Están elevando cada vez más el tenis de la región”.

¿Y qué opina del tenis femenino suramericano?

“Se está ganando su espacio en el mundo. Viene creciendo mucho y las jugadoras cada vez están creyendo más que es posible competir y estar en la élite”.

¿Qué le hace falta al tenis femenino de la región para que siga mejorando?

“Diría que cuanto más apoyo hay, más oportunidades tienen las chicas de seguir jugando en alto nivel, aprendiendo y sumando puntos para el ranquin mundial”.

¿Cuál es el principal recuerdo que tiene de la experiencia en Juegos Olímpicos?

“Lo mejor fue cuando ganamos la medalla, porque salvamos cinco ‘mach point’ para ganar el ‘tie break’ y esto me ha marcado para toda mi vida, como también estar junto a tantos atletas de élite viéndolos trabajar día a día, es algo que nunca voy a olvidar”.

¿Qué significó esa presea de bronce en Tokio?

“Que los sueños se cumplen si trabajas duro y que jamas debes dejar de creer que puedes”.

¿Qué rival del ranquin mundial quisiera enfrentar y por qué?

“A la griega María Sákkari (tercera de la WTA), ya he entrenado con ella cuando éramos más pequeñas. Pero ahora creo que podría ser una batalla física y me gustaría (risas)”.

¿Quiénes han sido sus referentes en el tenis desde pequeña?

“Victoria Azárenka, Justine Henin, Roger Federer, Gustavo Kuerten y Rafael Nadal”.

¿Qué te ha gustado de Medellín como ciudad?

“No he tenido mucho tiempo para pasear en la ciudad, he estado en algunos restaurantes y se come muy bien”.

¿Qué sigue en su calendario deportivo este semestre y el resto de año?

“Sigo para el WTA de Bogotá en la primera semana de abril, también tengo FedCup, torneos previos al Roland Garros y la cita francesa”