Hay que recordar que hace dos años, la antioqueña no pudo estar en el mundial en Barcelona, España, por su embarazo, y el año anterior, la pandemia obligó a que el certamen fuera aplazado.

“Este título vale más que todos los 15 que había logrado, después de dos años esperando este momento, luego de muchos sacrificios, me siento feliz de estar acá con mi hijo, mi esposo, mi mamá y mi hermano, es mi primer oro en Colombia, los demás habían sido en diferentes partes del mundo y por eso estoy tan feliz”, comentó Fabriana.

Más alegrías

Y la noche tendría más celebraciones paisas, con Daniel Zapata quien se quedó con la victoria en la prueba de eliminación por puntos.

“Importante poder celebrar con toda esta gente, con mi madre que está en la tribuna, esto es para el club Paen, para mis entrenadores que siempre han creído en mi, para la familia Navarro, don Carlos Julio que han estado conmigo en las buenas y las malas, a mi futura esposa (Laura Gómez) que está lejos, buscando su clasificación a Juegos Olímpicos

de Invierno, ha sido muy difícil estar lejos, pero esta medalla es para todo ellos y este público que nos ha venido a respaldar”.

Y faltaba la cereza para el pastel. El oro de Pedro Armando Causil, el patinador más laureado de la selección, quien con mucha superioridad se quedó con el primer lugar, en los 1.000 metros sprint, para una celebración especial con el técnico Iván Vargas y sus compañeros de equipo.

“Gracias a Dios, a Edwin porque es mi familia, siempre me apoya, siempre está dispuesto a darlo todo por ayudarme y por eso estoy eternamente agradecido con él, porque no sé si es mi último mundial, pero somos como hermanos, esto también es para Andrés que no puede estar acá, pero nos ayudó a entrenar tres meses y él es un grande”, dijo Pedro.