Lo primero que hay que decir sobre la convocatoria del técnico Néstor Lorenzo es que, debido a que el partido ante Estados Unidos no corresponde a una fecha Fifa, no podía contar con jugadores de las principales ligas del mundo, ya que los equipos no están obligados en prestar sus deportistas para este tipo de compromisos.

Esto le permitió al entrenador llamar a un grupo de jugadores entre los que se destacan diez debutantes (ver uno por uno) y nueve jugadores de la Liga Betplay.

Felicidad y responsabilidad es lo que sienten los llamados por Lorenzo, así lo expresó Juan Camilo Portilla, volante del América en rueda de prensa con su club: “Muy contento porque uno como jugador trabaja para algún día ser llamado a la Selección, por eso me siento feliz, quiero ir, hacer las cosas bien y confío en trabajar duro para que el profe me conozca, para ir aprendiendo de la idea que el profe quiere plasmar con la Selección”.

Otros, como Juan Camilo Hernández y Christian Arango, vuelven a tener minutos para seguir mostrando sus condiciones y su presente con la ilusión de ser tenidos en cuenta por el seleccionador nacional para torneos como la Eliminatoria, que arranca en marzo.

En la ceremonia de la Acolfutpro donde se premió a los mejores del fútbol colombiano (hombres y mujeres), el técnico Alberto Gamero, de Millonarios, se mostró satisfecho por la convocatoria de cuatro jugadores de su plantilla.

“Alegría y satisfacción por ese llamado, han trabajado bien, se los merecen y tienen la oportunidad de mostrar sus condiciones para que el técnico los siga conociendo”.

El volante antioqueño Daniel Cataño, por su parte, publicó en sus redes: “Es una alegría inmensa, agradecido con Dios por esta oportunidad. Ya había estado en el Mundial Sub-20 de 2009 y eso me trae buenos recuerdos”.

Colombia juega el 28 de enero ante Estados Unidos en California.