El delantero antioqueño Jhon Jader Durán Palacios, quien fue figura con Envigado tras debutar como profesional a los 15 años y 261 días, ajusta nueve presencias en el balompié de Estados Unidos, donde marcó su primer gol.

El tanto ante Cicinnati le permitió convertirse en el jugador colombiano más joven en marcar en la MLS, algo que lo tiene feliz y motivado.

EL COLOMBIANO habló con el futbolista nacido en Medellín, pero que pasó toda su infancia en Zaragoza, Antioquia, sobre su actualidad.

¿Cómo fue su adaptación al cambio de país y de cultura?

“No ha sido tan rápida como lo esperaba, pero sigo trabajando día a día para que sea mejor. Ya debuté y he jugado varios partidos, así que la idea es seguir entrenando fuerte para adaptarme totalmente lo antes posible”.

¿Qué ha sido lo más difícil de este cambio en su vida?

“Estar lejos de la familia, porque son seres muy importantes para mí, pero igual he tenido cerca unas personas que me arropan y me apoya en todo momento, eso es importante para sentirme tranquilo”.

¿Cómo lo recibió el equipo?

“Desde que llegué me acogieron muy bien, como decimos, me han arropado y eso ha permitido la adaptación”.

¿Cómo recuerda ese primer gol en la MLS?

“Algo lindo y muy importante para mí, ya que no estaba tranquilo porque los delanteros vivimos de los goles y cuando no puedes marcar te vas desesperando. Pero llegó mi primer tanto y eso me dio mucha alegría, se quita uno un peso grande de encima. Además, confiando en Dios porque él sabe cómo y en qué momento hace las cosas”.

¿Qué significa ser el colombiano más joven en marcar un gol en la MLS?

“Mi objetivo es trabajar fuerte y hacer historia, ya empecé y eso me llena de orgullo. Es muy lindo ser el más joven en anotar, pero hay que seguir luchando para lograr más cosas y dejar un legado en esta liga”.

¿Cuáles son las metas que se ha puesto en su carrera?

“Siempre he querido jugar y ser feliz en lo que hago, el dinero es importante pero está en un segundo plano, yo quiero es jugar porque me siento contento cuando lo hago, sueño con llegar a la Selección Colombia, algo que mi familia también anhela y ojalá pueda cumplir ese sueño”.

¿Qué le dicen sus padre y su familia sobre este paso?

“Me aconsejan mucho mis papás, mis tías me hablan mucho, siempre están pendientes de mí. Me dicen que tenga paciencia, que vaya despacio, que no me desespere, y eso me ayuda para buscar mis metas”.

¿Qué extraña de Envigado?

“Muchas cosas, allá me hicieron sentir muy bien, el cariño que me daban, la confianza, el amor de los directivos, el presidente Ramiro (Ruiz), don Luis Valero, son personas muy importantes que me han ayudado mucho y que extraño bastante. Claro que lo bonito del fútbol es que te topas con gente que deja huella y donde llegas vas dejando grandes amistades”.

¿Cómo ve al equipo naranja para los cuadrangulares?

“Estoy feliz por ellos, por la clasificación, me veo todos los partidos. Dejé muchos amigos, la institución fue buena conmigo entonces les debo mucha gratitud; sigo a mis compañeros, me gusta ver cómo les está yendo y espero que triunfen en esta fase”.

¿Cree que tiene con qué llegar a la Selección Colombia para el nuevo proceso del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá?

“Es con lo que todo jugador sueña, ya he estado en micro ciclos de sub-17 y sub-20 y claro que sueño con llegar a la mayores, hay que trabajar duro para que cuando Dios decida estaremos listos para ese honor”.