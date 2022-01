La jugadora antioqueña Isabella Echeverri se recuperó en tiempo récord de una delicada lesión y regresó al campo con el Sevilla F.C. para seguir con su carrera deportiva en España.

El pasado 10 de octubre Isabella sufrió una fractura del peroné y rotura de ligamento interno del tobillo de su pierna derecha, dos días después fue operada y este miércoles regresó con el Sevilla durante 35 minutos, en la victoria 2-1 ante Rayo Vallecano por la Liga de España.

EL COLOMBIANO habló con la futbolista sobre su recuperación y el regreso a la competencia.

¿Cómo fue el proceso de recuperación tras la cirugía?

“Inicialmente se había dicho que la recuperación tardaría entre 5 y 6 meses, pero gracias al trabajo fuerte que realicé pude regresar en tres meses. Fueron días de mucho trabajo físico y mental, largas horas en el gimnasio y demasiada soledad, porque trabajas tres horas en el club y luego te vas sola a casa a seguir trabajando. Pero estoy agradecida por volver pronto y regresar bien”.

¿Cómo fue volver, en algún momento sintió temor de volver a la competencia?

“No, llevo dos semanas de trabajo de campo con el grupo, haciendo todo en la cancha y poco a poco he ido soltando temores que aparecen día a día. Es un proceso, se van superando etapas, pero ya en el partido no sentí miedo y jugué tranquila, me sentí muy feliz de estar de nuevo en competencia”.

¿Cómo se ha sentido en el regreso?

“Feliz, tenía muchas ganas de volver, la lesión me cogió en mi mejor momento y mi gran objetivo es volver a estar igual o mejor que cuando me fui. Entonces contenta, con emoción, como si volviera a empezar de cero. Una lesión así te pone muchas cosas en perspectiva, entonces con muchas ganas de entrenar, estar con el equipo y disfrutar el día a día, porque cuando estás lesionado te sientes solo, gracias a Dios pude recuperarme y estar de nuevo en la cancha y es algo que me llena de felicidad”.

¿Qué fue lo más difícil en este tiempo de la lesión?

“Yo creo que lo más duro pasó en la primera noche cuando me lesioné y estaba en el hospital, como que te cae todo encima, llegan las dudas, los temores, la cabeza dándote vueltas, pero ya luego me dije: ‘bueno aquí estoy y de esta me tengo que levantar’. Otro momento complejo fue el empezar a correr otra vez, pero ahora me siento bien y muy fuerte”.

¿Quiénes la acompañaron durante este proceso?

“Tuve un equipo impresionante a mi lado, cinco profesionales que me ayudaron mucho, mis compañeras, incluida Natalia Gaitán que siempre estuvo a mi lado, y mi familia que siempre estuvo para mí, para seguir adelante”.

¿Cuál fue la clave para una recuperación tan rápida?

“Creo que la clave fue el trabajo mental que realicé con mi sicóloga Lali Bustamante. Ha sido fundamental, desde hace un año venía trabajando con ella y cuando me lesioné me hice consciente de que la cabeza te lleva a lugares donde el cuerpo cree que no puede y para mí esa ha sido la gran clave de la recuperación tan rápida, poder estar mentalmente fuerte”.

¿Qué expectativas tiene sobre la Copa América que se va a disputar en Colombia?

“Es mi gran ilusión, el objetivo de este año es poder estar con la Selección Colombia y buscar el título. Es un torneo que ya he disputado dos veces, pero ahora que vamos a ser locales la ilusión es poder estar en casa y celebrar junto a mi familia viéndome. Ponerse la camiseta amarilla fue también una motivación extra para recuperarme y volver pronto”