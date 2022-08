¿Y como ser humano?

“Soy una persona trabajadora, humilde y respetuosa. Serio, enfocado en lo que hago, pero también puedo ser amigable, brindar apoyo en momentos de dificultad”.

¿Qué es lo que más recuerda de la infancia?

“Cuando jugábamos en las calles de mi pueblo con los amigos. Apostábamos que el equipo que perdiera tenía que cortar caña. Los metíamos al cañal para que se llenaran de pelusa”.

¿Cómo llegó al fútbol?

“A mí no me gustaba. Después de un accidente fue que me acerqué a este deporte por un amigo que me llevó a la cancha y vio que cuando jugábamos, así apostando, yo era bueno. Entonces me dijo que fuéramos a entrenar. Me decidí y empecé a tomar el fútbol en serio, me escapaba del colegio para poder ir a entrenar.

¿Era buen estudiante?

“No, en el colegio no me iba bien y mi mamá me castigaba escondiéndome los guayos. Mi mamita (Alejandrina Pino) vivía cerca a la cancha, entonces yo le decía a mi madre que me iba ir a dormir donde ella, pero esa era la excusa para ir a jugar, con zapatos porque los guayos los tenían escondidos”.